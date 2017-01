Im „Roten Roß“ ging es rund

Zahlreiche Höhepunkte beim Krönungsball in Spalt - vor 55 Minuten

SPALT - Wenngleich die Stadthalle für die Karnevalsgesellschaft und für die vielen Narren aus nah und fern endgültig ihre Pforten geschlossen hat, tat dies der Stimmung in der Faschingshochburg Spalt keinen Abbruch. Frohsinn und Heiterkeit, gepaart mit Tanz, Brauchtum und Show, herrschten zum Krönungsball, im „kleinen, jedoch feinen Rahmen“ im Saal des Gasthauses „Rotes Roß“.

Die 13 „Muttis“ brachten als Clowns, Dompteure, Schlangenbeschwörer oder Akrobaten sogar Zirkusatmosphäre in den Saal. Doch sie waren nicht die einzigen „Farbtupfer“ im Programm. Foto: Fotos: Leykamm



Vorsitzender Jürgen Meisl begrüßte hierzu eine große Zahl von Ehrensenatoren, -mitgliedern, -elferräten und Sponsoren. Ein besonderes Willkommen galt Bürgermeister Udo Weingart sowie vom Fastnacht-Verband-Franken dessen Ehrenpräsident Franz „Mecki“ Binder mit Richard Willanzheimer, dem Betreuer der Fördernden Mitglieder Mittelfrankens für den Fastnachtverband. „Wir gehen in die 60.zigste Session, können auf eine traditionsreiche Zeit zurückblicken, müssen uns für die nächsten Jahre jedoch neuen Herausforderungen stellen“, betonte Meisl. Einige Veranstaltungen in der närrischen Session gehen heuer im „Roten Roß“ über die Bühne, die Großveranstaltungen jedoch finden in einem eigens auf dem Kornhausplatz aufgestellten Festzelt statt. Unter anderem am Samstag, 18. Februar, der „Saumarktball“.

Zunächst marschierten Jugendgarde und Elferräte ein. Wie gewohnt führte Präsident Otto Hausmann mit launigen Worten durch das fast fünf Stunden dauernde Programm. Mit dabei waren eine Abordnung der Patengesellschaft ,Mönchswaldfüchse’ Mitteleschenbach mit Prinzenpaar Jürgen II. und Melanie I. samt Hofstaat, der befreundeten Faschingsgesellschaft „Klimperkasten“ Hamburg, dem Faschingskomitee Allersberg und der Karnevalsgesellschaft Röttenbach.

Unter einem kräftigen „Spalt Aha“ erfolgte der Einzug der Prinzengarde und im Gefolge das neue Prinzenpaar 2017 samt Hofstaat. „In dieser Session regieren Prinz Markus II. (Markus Wagner, Unterbreitenlohe) und ihre Lieblichkeit Verena II. (Verena Gruber, Hagsbronn). Ihnen zur Seite stehen als Hofmarschall Thomas Pröpster und als Hofdamen Karin Pröpster, Birgit Wild, und Stefanie Knäblein.“ „Wir wollen die tollen Tage des Faschings 2017 in vollen Zügen genießen“, verriet das Prinzenpaar.

Bürgermeister Udo Weingart, der zur Inthronisation des neuen Prinzenpaares Stadtschlüssel und Regentenstab übergab, bezeichnete das Prinzenpaar, vor allem Prinzessin Verena, als „Alte Hasen des Spalter Faschings“, sind doch aus dem Hause Gruber (Hagsbronn) schon einige Generationen hervorgegangen, die sich in führendenden Positionen um dem Spalter Fasching bleibende Verdienste erworben haben. Dem neuen Prinzenpaar wünschte Weingart, dass dieses während der Session die Faschingsmetropole würdig präsentieren und in der Zeit ihrer Regentschaft neue Bekannt- und Freundschaften schließen.

Dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Erfolg führt, das zeigte sich in den Vorführungen der kleinen „Hopfensprossen“, der Jugend- und Prinzengarde, der Showtanzgruppe „Crazy Girls“, den „Mini-Fleckli, dem Tanz Duo Tim Poque und Vanessa Bartsch, den Tanzmariechen Sara Di Muro, Miriam Alt, Vanessa Bartsch, Anika Zeiner und Saskia Rothgängel, die in einer Perfektion an Schrittfolge, Hebefiguren, Salti und Überschlägen die von ihren Trainerinnen gemeinsam einstudierten Gardemarschtänze und Solotänze auf die Tanzfläche legten.

Spalter Tradition und Brauchtum unterstrichen die zwölf Fleckli. Konzentration, Kraft und Ausdauer wurden bei den Hebe- und Wurffiguren der Tänzerinnen und Tänzer abverlangt. Bunte Farbtupfer boten die Showtänze der „Crazy-Girls“ und der „Muttis“. Die 13 „Muttis“ brachten als Clowns, Dompteure, Schlangenbeschwörer, Akrobaten sogar Zirkusatmosphäre in den Saal. Die „Spalter Hopfen-Hexen“ und zum Abschluss das Männerballett, bei diesem Präsident Hausmann als Tänzer mit im Mittelpunkt stand, rundeten den Showblock ab.

Wie bei Faschingssitzungen üblich, erfolgte mit viel Küsschen und Händedruck die Übergabe des Gesellschaftsordens 2017, den heuer die Stadthalle (Hopfenhalle) — umrankt von Hopfendolden — ziert.

Eine besondere Auszeichnung gab es durch den Fastnacht-Verband-Franken (FVF) für Michael Koop, der in Anerkennung für das Verdienst um die fränkische Fastnacht mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde. Mit dem Verdienstorden wurde Jürgen Ermer und mit dem FVF-Sessionsorden Bürgermeister Udo Weingart geehrt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Keyboarder Stefan „Stefano“ Nüsslein, der nach dem offiziellen Teil zum Tanz bat.

Die nächsten Termine sind am Samstag, 21. Januar, der Krönungsball- Teil II und am Samstag, 28. Januar, eine „Teenie-Faschingsparty“ im Roß-Saal.

HORST KUHN