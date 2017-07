Im zweiten Anlauf hat es für Daniel Horndasch geklappt

Neuer Bürgermeister in Allersberg: Nach 24 Jahren löst der gemeinsame Kandidat vom ABF und den Freien Wählern Bernhard Böcklerer ab - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Der neue Allersberger Bürgermeister heißt Daniel Horndasch. Der Kandidat des Allersberger Bürgerforums (ABF) und der Freien Wähler (FW) holte gestern 58,2 Prozent der Wählerstimmen. Christian Albrecht (CSU) hingegen brachte es "nur" auf 41,8 Prozent.

Nachfolger und Vorgänger und im Hintergrund ein gescheiterter CSU-Kandidat. Daniel Horndasch, Christian Albrecht und Bürgermeister Bernhard Böckeler (v. l.). © Foto: Tobias Tschapka



Wie im ersten Wahlkampf auch, gewann der 43-jährige Horndasch alle Wahlbezirke. Vor der Wahl war im Publikum zu hören: "Wenn er in Göggelsbuch und Allersberg gewinnt, wird er Bürgermeister. Das hat die Vergangenheit gezeigt". Und genauso war es dann auch: Horndasch umschiffte auch diese Klippen und steuerte ganz sicher Richtung Rathaus.

Während kurz nach 18 Uhr die ersten Wahlergebnisse im Gilardihaus auf einer Leinwand auftauchten, wo viele Bürger und auch CSU-Kandidat

So schauen Sieger aus: Daniel Horndasch mit seiner Frau Susanne den beiden Söhnen Moritz und Sebastian. © Foto: Elke Bodendörfer



Christian Albrecht auf das Endergebnis warteten, traf sich Daniel Horndasch mit seiner Familie und Unterstützern vor dem von ihm erst vor Kurzem restaurierten Gasthaus "Zur Sonne". Über Handy hatten Horndasch und seine Frau Susanne Kontakt zum Gilardihaus und waren so ständig auf dem Laufenden. Nach fünf ausgezählten Stimmbezirken fingen die ersten Gäste schon zu applaudieren an. Horndasch sagte: "Noch nicht!" und gab sich bescheiden. Die Anspannung stand ihm ins Gesicht geschrieben. "Man macht sich natürlich seine Gedanken, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere", sagte der 42-jährige Steuerfahnder im Hinblick auf seine berufliche Zukunft. Er hatte Bedenken, dass sich zu wenige Bürger an der Stichwahl beteiligen würden, da es ja im ersten Wahlgang so einen deutlichen Vorsprung gegeben habe. "Endergebnis 58,2 Prozent", rief dann seine Gattin in die Menge. Jubel brach aus und es folgten herzliche Umarmungen und Gratulationen von allen Seiten.

Im Gilardihaus wollte Christian Albrecht erst ein Statement abgeben, wenn alle 13 Wahllokale ausgezählt waren, obwohl bereits die Ergebnisse von zwölf Lokalen fest standen. 41,8 Prozent für einen "Auswärtigen und Underdog" seien gar nicht so schlecht, meinte er, und unterbrach kurz seinen Redefluß, als Applaus für den Sieger Horndasch aufbrandete.

Fairer Verlierer

Trotz der Niederlage hat sich Christian Albrecht wacker geschlagen. Das findet auch Freundin Ann-Kathrin.



Trotz der Niederlage hat sich Christian Albrecht wacker geschlagen. Das findet auch Freundin Ann-Kathrin.



Er klatschte eifrig mit, zeigte sich als fairer Verlierer. Natürlich war der junge Mann von der Wahlbeteiligung mit nur 61,5 Prozent enttäuscht. Erklärungen dafür hatte er nicht; wie die meisten Gäste im Gilardisaal auch nicht.

Am 5. August soll Horndasch das Amt antreten. Das ist ein Samstag und so ging der amtierende Bürgermeister Bernhard Böckeler davon aus, dass sein Nachfolger am Montag, 7. August im Rathaus Gewehr bei Fuß steht. Vorher aber "müssen wir noch einige Termine besprechen", erklärte er Daniel Horndasch und überreichte dem Sieger und dessen Frau einen Blumenstrauß.

HARRY RÖDEL UND ELKE BODENDÖRFER