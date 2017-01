In Allersberg wird es spannender als in Roth oder Gmünd

2017 werden im Landkreis Roth der Landrat und drei Bürgermeister gewählt - 30.12.2016 17:21 Uhr

ROTH/HILPOLTSTEIN - Während die Bürgermeisterwahl in Allersberg mit drei Kandidaten Spannung einschließlich einer Stichwahl verspricht, wird in Georgensgmünd nach Stand der Dinge alles beim Alten bleiben. Ben Schwarz (SPD), der 2011 auch die Unterstützung der CSU genoss, wird sich niemand entgegenstellen. Der Rother Amtsinhaber Ralph Edelhäußer wiederum muss sich im Februar mit Andreas Buckreus (SPD) messen.

Im Landkreis Roth werden im neuen Jahr gleich in drei Gemeinden die Bürgermeister gewählt. © Fotolia



Im Landkreis Roth werden im neuen Jahr gleich in drei Gemeinden die Bürgermeister gewählt. Foto: Fotolia



Drei Bürgermeisterwahlen plus eine Landratswahl: Im Landkreis Roth tut sich einiges im nächsten Jahr, ohne dass große Änderungen in der politischen Landschaft zu erwarten sind. Am ehesten noch in Allersberg, wo Bernhard Böckeler nach dann 24 Jahren an der Spitze der Marktgemeinde im Sommer das Rathaus verlässt. Böckeler und Landrat Herbert Eckstein betraten 1993 übrigens gemeinsam die kommunalpolitische Bühne. Beide wurden ohne großen Widerstand der politischen Gegner 1999, 2005 und 2011 wieder ins Amt gewählt.

Eckstein verschliss drei Kontrahenten (Otto Körner, Stefan Kuchenmeister und Robert Frank), die er mit teils desillusionierenden Ergebnissen nach Hause schickte. Von Kuchenmeister und Frank hat man seither nichts mehr gehört. Böckeler indes konnte dreimal entspannt in die Wahlen gehen, weil ihn niemand herausforderte. So scheint es nächstes Jahr auch bei der Landratswahl zu sein. CSU-Kreisvorsitzender Volker Bauer hat schon so etwas anklingen lassen. Wozu Geld für einen Wahlkampf verschwenden, wenn der Sieger am Ende doch Herbert Eckstein heißt?

Bernhard Böckeler tritt nach 24 Jahren nicht mehr als Bürgermeister an.



Bernhard Böckeler tritt nach 24 Jahren nicht mehr als Bürgermeister an.



In Allersberg wird jedenfalls im Sommer nächsten Jahres ein anderer auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen. Schwer zu sagen, ob dies Andreas Odermann von der SPD, Christian Albrecht von der CSU oder Daniel Horndasch, gemeinsamer Kandidat des Allersberger Bürgerforunms (ABF) und der Freien Wähler (FW), sein wird.

Ralph Edelhäußer will in der Kreisstadt Roth eine zweite Amtszeit ansteuern.



Ralph Edelhäußer will in der Kreisstadt Roth eine zweite Amtszeit ansteuern.



Am 19. Februar 2017 – ist da irgendwas in Roth? In der Kreisstadt herrscht noch weihnachtlicher Frieden, nichts scheint die Ruhe zu stören. Dass in weniger als zwei Monaten zur Wahl des Bürgermeisters aufgerufen wird, ist – bis auf wenige Hinweise, wie etwa ein voreiliges CSU-Plakat oder manche spitzzüngige SPD-Bemerkung im Stadtrat — noch nicht zu bemerken. Nur zwei Parteien führen Kandidaten ins Feld. Neben dem seit sechs Jahren sozusagen rund um die Uhr amtierenden CSU-Mann Ralph Edelhäußer stellt sich Andreas Buckreus für die SPD mannhaft in den Ring. Beide Kandidaten lädt übrigens die Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 2. Februar 2017 in die Kulturfabrik ein. Dort können sie sich dann beweisen.

Überaus beliebt: Ben Schwarz wird in Gmünd Bürgermeister bleiben.



Überaus beliebt: Ben Schwarz wird in Gmünd Bürgermeister bleiben.



Gewählt wird auch in Georgensgmünd. Der Jurist Ben Schwarz ist dort seit 12.Oktober 2011 im Amt. Der genaue Termin für die Bürgermeisterwahl im Herbst 2017 in Gmünd wurde von der Bezirksregierung in Ansbach noch nicht festgelegt. Eines gilt jedoch jetzt schon als sicher: Da weit und breit kein Gegenkandidat in Sicht ist, wird Ben Schwarz, der bei SPD und CSU vollstes Vertrauen genießt, im Amt bleiben.

Kein Wunder, denn er führt die Gemeinde überaus kompetent und unaufgeregt. Schwarz gilt letztlich in SPD-Kreisen auch als möglicher Bewerber für das Amt des Landrats, sollte Herbert Eckstein sich einmal zurückziehen.

HARRY RÖDEL CAROLA SCHERBEL DETLEF GSÄNGER