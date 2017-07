In den Ferien ist Schule tabu

Mindestens zwei Wochen Pause sollten schon sein - 21.07.2017 15:25 Uhr

ROTH - Endlich! Die großen Ferien sind nah, das Schuljahr zu Ende. Aber vorher droht noch der Tag der Wahrheit: Es gibt Zeugnisse. Nicht alle Schülerinnen und Schüler erleben einen entspannten letzten Schultag, und daheim werden die Eltern die Noten entsprechend kommentieren. Wir fragten Elfriede Schweinzer von der Erziehungsberatungsstelle, wie die Familienferien trotzdem erholsam sein können.

Nicht immer ist es für die Schüler so ein freudiges Ereignis, wenn sie ihre Zeugnisse bekommen. Foto: Tobias Tschapka



Frau Schweinzer, Ferien sollen Ferien bleiben. Aber was raten Sie Eltern, wenn deren Kind mit einem miserablen Zeugnis heimkommt, wenn es das Schuljahr nicht geschafft hat oder beinahe durchgefallen ist?

Elfriede Schweinzer: Erholungszeiten sind wahnsinnig wichtig. Deshalb ergeben die Ferien Sinn. Auch Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmern einen Urlaub von mindestens zwei Wochen am Stück geben – sie müssen, weil sonst überhaupt kein Erholungseffekt eintritt. Sechs Wochen ohne Lernen müssen nicht sein, aber mindestens zwei Wochen lang sollte das Thema Schule komplett außen vor bleiben, damit das Kind sich erholen und abschalten kann und andere Dinge wichtig werden können wie Freunde, Hobbys und Genuss. Ein ausgeruhtes Gehirn lernt außerdem besser. Manchmal ist also ein Schritt zurück besser als wenn man gleich weiter voranstürmen will.

Elfriede Schweinzer Foto: F.: Scherbel



Was raten Sie, wie Eltern in den Ferien die Schule auf Abstand halten und ihr Kind trotzdem für das neue Schuljahr wappnen können?

Schweinzer: Lernen wird oft gleichgesetzt damit, dass man am Schreibtisch sitzt. Das muss aber keineswegs sein. Englisch lernen kann ich auch auf einer Englandreise, und Zahlen und Buchstaben lassen sich auf der Autobahn mit den Kennzeichen von Autos lernen. Oft kann das Lernen etwas Spielerisches haben – auch wenn das zum Beispiel beim Chemielernen in der Oberstufe nicht mehr möglich ist.

Und muss ich mir eigentlich auch Sorgen machen, wenn mein Kind lauter Einser im Zeugnis hat?

Schweinzer: Wenn die Kosten dafür zu hoch sind oder wenn die Einser durch dauerndes Lernen, das Vernachlässigen von Freunden, Hobbys oder mit Prüfungs- beziehungsweise Leistungsängsten zustande kommen – dann ja. Aber wenn es die guten Noten aus dem Ärmel schüttelt, dann kann ich mich ja darüber freuen.

Interview: CAROLA SCHERBEL