In den Ferien wird hinter der Burg wieder gerockt

Hilpoltsteiner Jugendfestival feiert heuer ein kleines Jubiläum — Vier Bands sorgen für ein kontrastreiches Musikprogramm - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Es gibt wieder ordentlich was auf die Ohren: Am Samstag, 25. August, spielen vier Bands bei "Rock hinter der Burg" auf. Der Eintritt ist frei, und zu gewinnen gibt es auch noch was.

BEATE WINDISCH