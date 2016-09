In den Keller marsch!

Zahlreiche Besucher beim Tag des offenen Denkmals - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Am Tag des offenen Denkmals herrschte großer Andrang, unter anderem vor dem Gilardianwesen in Allersberg. Aber auch in Hilpoltstein: Dort hat der Museums- und Heimatverein (MuH) erstmals den 400 Quadratmeter großen und 62 Meter tiefen Ochsenwirtskeller hinter dem Hilpoltsteiner Gymnasium für die Bevölkerung geöffnet. Zahlreiche Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und besichtigten den beeindruckend großen ehemaligen Bierkeller.

Im erstmals öffentlich zugänglichen Ochsenwirtskeller in Hilpoltstein gab es sogar Licht, so dass sich niemand fürchten musste. © Foto: Unterburger



Im erstmals öffentlich zugänglichen Ochsenwirtskeller in Hilpoltstein gab es sogar Licht, so dass sich niemand fürchten musste. Foto: Foto: Unterburger



Anstehen zur Besichtigung: Am Tag des offenen Denkmals öffnete auch das Allersberger Gilardihaus seine Tore. Von 11 bis 17 Uhr strömten wahre Menschenmassen ins Gilardi-Palais. Zweimal lud der Förderverein Gilardi-Anwesen zu Führungen ein. Zusätzlich gab es im Obergeschoss einen Lichtbildervortrag zur Geschichte des Hauses. Der Verein Gilardi-Anwesen hatte sich gegründet, nachdem die Marktgemeinde das Anwesen gekauft hatte, um das Ortszentrum zu beleben. © F.: Sturm



Anstehen zur Besichtigung: Am Tag des offenen Denkmals öffnete auch das Allersberger Gilardihaus seine Tore. Von 11 bis 17 Uhr strömten wahre Menschenmassen ins Gilardi-Palais. Zweimal lud der Förderverein Gilardi-Anwesen zu Führungen ein. Zusätzlich gab es im Obergeschoss einen Lichtbildervortrag zur Geschichte des Hauses. Der Verein Gilardi-Anwesen hatte sich gegründet, nachdem die Marktgemeinde das Anwesen gekauft hatte, um das Ortszentrum zu beleben. Foto: F.: Sturm



Zum 40-jährigen Jubiläum hat sich der Museums- und Heimatverein selbst ein Geschenk gemacht: Er sanierte den Ochsenwirtskeller. Man erreicht ihn, wenn man vom Parkplatz am Gymnasium aus einen rund 200 Meter langen Fußweg geht, der in den Wald hinein führt. Vorbildlich hatte der MuH für die Besucher den Weg ausgeschildert und ein rotes Trassierband angebracht.

Vor dem Ochsenwirtskeller waren Biertische und -bänke aufgestellt, damit sich die Gäste nach der Erkundung ausruhen und stärken konnten. Niemand brauchte sich in dem langen und kühlen Keller zu fürchten, denn der MuH hatte eine Beleuchtung eingebaut. Angsthasen erhielten zusätzliche „Lichter".

„Der Ochsenwirtskeller ist ein Baudenkmal mit Alleinstellungsmerkmal", berichtete Dieter Popp vom MuH, „Grund für die Sanierung war der schlechte Zustand im Zugangsbereich." Rund zwei bis drei LKW-Ladungen Schutt und Müll hat der MuH beim Entfernen des Bauschutts weggefahren.

Nach dem Abtransport und dem Vermessen des Kellers ersetzte der Verein das fehlende Tor und baute eine Beleuchtung ein. Nach der Sanierung des Freyerskellers ist der Ochsenwirtskeller der zweite Keller, den der MuH vorbildlich hergerichtet hat. Das Architekturbüro Klos aus Spalt hat unentgeltlich einen Plan zur Verfügung gestellt, sodass sich nun jeder Besucher ein Bild von Aussehen und Größe des Kellers machen kann.

Gut zu erkennen ist, dass der Ochsenwirtskeller neben einem Belüftungs- auch mit einem Eisabwurfschacht ausgestattet war. „Das Wasser schaffte man mit Sicherheit vom nahen Stadtweiher heran", vermutete Popp, „dieses Wasser hat man als Eis zum Bierkühlen verwendet."

Auch außen war der MuH aktiv. Acht Helfer entbuschten den Bereich rund um den Eingang, um den Fels wieder sichtbar zu machen. „Die Mountainbiker, die hier fahren, stören uns weniger", erklärte Popp, „schließlich bleibt der Keller sonst geschlossen."

Der MuH hat ein Anliegen: „Dieser Keller soll eine ruhige Stätte bleiben, wir vermarkten ihn nicht." Im Gegensatz zum Kreuzwirts- und Freyerskeller sollen hier also keine „Festla" und „Events" stattfinden. Stattdessen schwebt Dieter Popp vor: „Wir könnten einen ,Kellerweg‘ anlegen, der zu den verschiedenen Kellern der Stadt führt, der Ochsenwirtskeller wäre dafür als ,Trittstein‘ geeignet." Doch das ist noch Zukunftsmusik. Der Ochsenwirtskeller liegt landschaftlich toll und könnte durch einen Themenweg aufgewertet und besser bekannt gemacht werden.

Anscheinend finden sich mit der Schließung nicht alle ungebetenen Gäste ab, denn „das erste Schloss hat man schon aufgezwickt", erzählte Dieter Popp. Die Graffiti im Keller stammen aus der Zeit, in der der Keller noch zugänglich war.

Wie Popp weiter berichtete, ist der Ochsenwirtskeller einer von acht Kellern in Hilpoltstein, von denen sechs noch begehbar sind: Neben Freyerskeller (heute auch oft „Burganger" genannt), Grimm- oder Hietscher-Keller, Ballauf- oder Fürstenwirtskeller, Kreuzwirtskeller, Loy- oder Schwanenwirtskeller am alten Marquardsholzer Weg sind das der Bierkeller des Gasthauses zur „Blauen Traube" (auch zum „Blauen Bock") und der Daum- oder Spiegelkeller. Der Ochsenwirtskeller gehörte zum „Roten Ochsen", dem heutigen Gasthof „Zur Post".

„Als Schüler in den 1980er Jahren haben wir im Ochsenwirtskeller immer gefeiert", erinnerte sich MuH-Vorsitzender Willi Baier. Über dessen Historie erfuhren die Besucher einiges. So erwirkte 1648 Christoph Heckel, der Gastwirt zum „Roten Ochsen", das Recht zum Bau eines vierten Bräuhauses. Zeitgleich baute er den Keller am „Saugraben".

Der spätere Eigentümer Christian Gerngroß erweiterte im Jahr 1844 den Keller mit dem Einbau einer Tauwassergrube und eines Eisabwurfschachtes. Aus Sandsteinen davon errichtete er am Mühlweg, dem heutigen Stadtpark, die Ochsenwirtskapelle zum Dank für unfallfreie Bauarbeiten. Der Sommerkeller war bis 1914 an schönen Tagen geselliger Mittelpunkt der Stadt. 1945 wurde der Keller für Luftschutz- und Lagerräume zweckentfremdet. Heute ist er im Besitz der Stadt Hilpoltstein.

ROBERT UNTERBURGER