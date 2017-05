In der Nacht öffnen die Kirchen in Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Zum dritten Mal schon laden die beiden großen christlichen Konfessionen in Hilpoltstein zu einer "Nacht der offenen Kirchen". Am Freitag, 12. Mai, verbindet diese Konzeptidee gleich vier Standorte.

Auf Christussuche gehen: Pfarrerin Verena Fries und Diakon Bernd Grünauer freuen sich zur „Nacht der offenen Kirchen“ auf viele Besucher. Foto: Foto: Jürgen Leykamm



Neben der katholischen Stadtpfarr- und der evangelischen Christuskirche sind die Residenz sowie die Försterwiese Veranstaltungsorte. Die Aktionen finden zwischen 19 und 23 Uhr statt. Es lohnt sich aber schon um 18.50 Uhr an einem der beiden Gotteshäuser zu sein. Denn von ihnen ausgehend fällt der Startschuss mit einem symbolischen Akt, der symbolträchtiger kaum sein könnte. Während des Glockenläutens zieht von beiden Ausgangspunkten ein Teilnehmerzug in Richtung Försterwiese und führt dabei jeweils einen Kreuzesbalken mit. Am Ziel entsteht dann um 19 Uhr aus beiden Exemplaren das Zeichen des christlichen Glaubens schlechthin.

"Wir wollen miteinander auf Christussuche gehen", geben die evangelische Pfarrerin Verena Fries und der katholische Diakon Bernd Grünauer das Motto aus. Und mit der gemeinsamen Öffnung nach außen Menschen erreichen, die zum Ausleben ihrer Spiritualität den Gang zur Kirche sonst vermeiden. Sie und vor allem Jesus selbst sollen "einmal von einer anderen Seite kennengelernt werden können".

Dessen symbolisches Kreuz bleibt nach dem Zusammensetzen auch auf der Försterwiese und bietet Platz, um dort persönliche Anliegen anzubringen. Oder es lässt sich durch ein Labyrinth beschreiten, als Abbild der eigenen Fragestellungen im Leben.

Gegen 19.30 Uhr laden die Abenteuerkids der evangelischen Kirchengemeinde zu Lagerfeuer und Stockbrot ein, zeitgleich legt hier auch die Gruppe "Moonlight Poppies" der Hilpoltsteiner Musikschule los.

Ab 20 Uhr gibt es in einer Jurte Märchen für Kinder, eine halbe Stunde später dürfen die Mädchen und Buben bei der "Jam Session" eifrig trommeln. Gegen 21 Uhr sind noch einmal die Musikschüler an der Reihe, nach einer weiteren halben Stunde gibt es dann Märchen für Erwachsene.

Ab 22 Uhr wird eine Feuerschau begeistern, ab 22.40 Uhr beschließt eine gemeinsame Andacht die "Nacht der offenen Kirchen". Davor heißt es aber für die Besucher sich noch zu den anderen Stationen aufzumachen. Wie etwa zur Stadtpfarrkirche, die Erhabenes beiträgt. Ab 19.30 Uhr sowie 20.10 Uhr sind dort ostkirchliche Gesänge des "Collegium Orientale" aus Eichstätt zu hören. Mit Priesteramtskandidaten der orthodoxen Kirche Syriens und der Ukraine – also zweier großer Brennpunkte der Welt.

Nach den beiden Auftritten ist ab 19.50 und 21 Uhr jeweils Zeit für Meditation. Danach sind alle zum gemeinsamen Singen von Taizé-Liedern (21.30 Uhr) eingeladen. In der Christuskirche wiederum werden Mädchen und Buben der Tanzschule Pietzner ab 19.30 Uhr Kindertänze aufführen. Ab 19.45 und 21 Uhr lädt der "Wilson Gospel Chor" zum Mitsingen ein.

Zwischen beiden Auftritten darf auf besondere Weise fürs leibliche und seelische Wohl gesorgt werden. Beim "Essen wie die Mönche" ab 20.30 Uhr. Schweigend, in Achtsamkeit und während des Verlesens von Bibelworten sowie Sätzen aus Luthers "Freiheit eines Christenmenschen" (in verständlicher Sprache) als Reminiszenz ans Reformationsjubiläum. Ab 21.30 Uhr treten der evangelische Kirchenchor und das Blockflötenensemble Hilpoltstein gemeinsam auf. Textprojektionen sind während der gesamten Veranstaltung auf beiden Kirchenfassaden zu lesen. Im Inneren der Gotteshäuser ist zudem Raum für Stille und Gebet, Gedanken, Wünsche und Sorgen.

Alternativprogramm

Ein besonderes Schmankerl wartet vor der Residenz. Ab 19.30 Uhr ist dort unter dem Motto "Freiheit ist für mich..." Improvisationstheater mit der Schultheatergruppe des Hilpoltsteiner Gymnasiums angesagt. Zudem wird dort zum Gestalten eines großen Mandalas eingeladen. Das Eine-Welt-Café verwöhnt fair und kulinarisch.

Falls das Wetter nicht mitspielt, werden ab 20 Uhr als Alternativprogramm Kurzfilme gezeigt. Die Botschaft Jesu, so erhoffen es sich Grünauer, Fries und Team soll in verschiedenen Formen und Farben neu vermittelt werden. Letzteres sogar ganz buchstäblich. Denn die Projektionen an den Wänden werden in blau (für Glaube), rot (für Liebe) und grün (für Hoffnung) erstrahlen.

