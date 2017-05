In der Pflege fehlt Personal und Zeit

HILPOLTSTEIN/ROTH - Rund um die Uhr, jeden Tag sind sie da, um pflegebedürftigen und kranken Menschen zu helfen. Eine Leistung, die in der Gesellschaft fast schon als selbstverständlich angesehen wird. Aber zumindest jedes Jahr am 12. Mai gibt es einen internationalen Gedenktag zur Ehren der Pflegenden. Es ist der Geburtstag von Florence Nightingale, die im 19. Jahrhundert als Pionierin der modernen Krankenpflege galt. Wir haben uns exemplarisch im Sozialen Kompetenz-Zentrum der Awo in Hilpoltstein umgehört und umgesehen, was Pflegekräfte von heute alles leisten.

Ein Foto mit Seltenheitswert: Die Altenpflegefachkraft Ines Ehard hat nur selten Zeit, sich ans Bett einer Heimbewohnerin zu setzen, um mit ihr Bilder aus früheren Zeiten anzuschauen. Foto: Elke Bodendörfer



9 Uhr früh im Büro von Einrichtungsleiter Frank Krebel, Blitzmeeting: Die Schichtleiterinnen der drei Stationen des 107 Pflegeplätze umfassenden Heims, Pflegedienstleiterin Marianne Krippner und eine Kraft vom sozialen Dienst tragen kurz vor, was aktuell anliegt. "Herr F. ist gestern ausgebüxt, weil er sein Fahrrad nicht mehr gefunden hat. Die Polizei hat ihn aber schnell wieder zurückgebracht", berichtet eine Schichtleiterin.

Eine weitere Bewohnerin ist gestürzt, sie musste wegen Verdachts auf einen Knochenbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Der Medizinische Dienst kommt heute zu einigen Heimbewohnern, um die längst fällige Einstufung vorzunehmen. "Seit der Einführung der neuen Pflegegrade zum 1. Januar kommt der Medizinische Dienst mit den Terminen gar nicht mehr hinterher", erklärt Krebel.

Und auch die Pflegekräfte haben es eilig und müssen zurück auf ihre Stationen. Schichtleiterin Nicole Schermer spricht das aus, was alle denken: "Wir bräuchten einfach mehr Personal und mehr Zeit." 36 Betten hat jede Station, die meisten in modernen Einzelzimmern. Sie sind alle belegt mit Männer und Frauen, die unterschiedlich pflegebedürftig sind:

Individuelle Anforderungen

Von der Frau, die sich noch selbst waschen kann, aber eine klare Tagesstruktur braucht und "draußen in der Welt" nicht mehr zurecht kommt; bis hin zum bettlägrigen Patienten, der gefüttert, gelagert und gewindelt werden muss.

Im Zimmer von Frau L. hängen überall an den Wänden Familienfotos. Die über 90-jährige, leicht demente Frau, würde der Altenpflegefachkraft Ines Ehard gerne etwas über ihr früheres Leben erzählen. Ehard setzt sich für ein paar Minuten zu Frau L. auf das Bett und hört ihr zu. Solche Szenen gibt es selten. Auf die Pflegekraft warten schon wieder die nächsten Aufgaben.

Ihre Schicht hat um 6 Uhr angefangen. Ihr erster Arbeitsschritt war der Blick in den PC im Stationszimmer. Da steht genau drin, was die Tage zuvor los war, alles Bewohner für Bewohner genauestens dokumentiert. Wie viel die schwereren Pflegefälle wann gegessen und getrunken haben, wann und wie sie gelagert werden müssen, bei wem welcher Arzt war und warum, welche Medikamente wer bekommt und vieles mehr. Danach musste Ines Ehard den Medikamentenwagen vorbereiten. Ab 6.15 Uhr begann die eigentliche Pflege, bei der sie den anderen Pflegekräften beim Waschen und Anziehen der Bewohner half. Auch das Frühstücken klappt bei vielen nicht mehr alleine. Ehard verabreichte die Medikamente. "Das dürfen nur die Fachkräfte", erklärt sie.

Nach dem Frühstück war Blitzmeeting und nun sitzt die 51-Jährige wieder im Stationszimmer. Sie telefoniert mit einem Sanitätshaus, weil für Frau M. ein Pflegerollstuhl beantragt wurde. Sie kann in einem normalen Rollstuhl nicht mehr richtig sitzen. Eine andere Bewohnerin möchte einen anderen Hausarzt haben, auch das gilt es zu klären. Während Ines Erhard mit all dem Verwaltungskram beschäftigt ist, sind einige Heimbewohner im Gruppenraum, um gemeinsam zu singen, zu spielen oder auch mal zu kochen. Es sind jeden Tag Beschäftigungsprogramme geboten. Aber nicht jeder kann oder will daran teilnehmen.

Einige ziehen Fernseher vor

Viele Heimbewohner bleiben auf ihren Zimmern oder sitzen in den "Wohnzimmern" der jeweiligen Stationen und lassen sich vom Fernseher berieseln. Eine Unterhaltung findet kaum statt.

Frau R. lässt sich in ihrem Zimmer von einem Privatsender volldröhnen. Seit März lebt sie hier. Sie leidet unter schweren Depressionen. "Zu Hause ist das nicht mehr gegangen", sagt die 62-Jährige. Sie geht gerne zum Singen und auch ab und zu spazieren und zum Gottesdienst am Freitag. "Aber manchmal ist es schon langweilig", gibt sie zu und macht keinen Hehl daraus, dass sie viel lieber daheim wäre. Solche Aussagen tun Ines Ehard dann immer leid, weil sie einfach keine Zeit hat.

Sie begleitet einen Hausarzt bei der Visite, macht eine halbe Stunde Pause und muss dann schon wieder Medikamente fürs Mittagessen herrichten, einige Bewohner "füttern" und sie nach dem Essen auf die Toilette und ins Bett bringen, nochmal alles dokumentieren. Wenn dann die nächste Schicht um 14 Uhr anfängt, findet noch die Übergabe statt, bevor sie dann nach achteinhalb Stunden Feierabend hat.

Goldene 80er

Seit 34 Jahren arbeitet Ines Ehard in der Pflege. "Es hat sich in all den Jahren viel verändert", findet sie. Am besten sei es in den 1980er Jahren gewesen. Da habe man noch viel mehr Zeit für die einzelnen Bewohner gehabt, weil die Personalsituation nicht so angespannt war. "Jetzt wird ja nur noch satt und sauber bezahlt", beklagt die 51-Jährige.

Einrichtungsleiter Frank Krebel kennt das Dilemma. Seit 16 Jahren leitet er das Awo-Heim in Hilpoltstein, das vor sechs Jahren zum modernen Kompetenz-Zentrum umgebaut wurde. Obwohl das Haus jetzt zwölf Plätze mehr hat als vorher, gibt es eine lange Warteliste. "Wir könnten nochmal ein Stockwerk drauf bauen." Problem sei, dass es immer mehr pflegeintensive Bewohner gebe.

Das liege auch daran, dass die Verweildauer in den Kliniken immer kürzer werde, die Patienten entlassen werden, obwohl sie schwer krank sind, medizinisch betreut werden müssen und noch auf einen Reha-Platz warten. "Wir sollen sie dann so lange behalten. Diese Patienten haben meist keinen Pflegegrad, die Behandlungspflege ist sehr aufwändig, sie wird aber bis auf zehn Prozent nicht bezahlt. Aus der Not heraus haben wir Stationshilfen engagiert, die öfter mal reinschauen", erklärt Krebel. Und auch er sagt: "Wir können den Bewohnern nicht mehr die Zuwendung geben, die sie brauchen", bedauert er.

Hoffen auf vernünftige Lösung

Der Heimleiter wünscht sich für die Zukunft einen vernünftigen Pflegeschlüssel, "damit man wieder Zeit hat, sich um die Bewohner zu kümmern ohne Zeitdruck". Erst 2020 soll über einen neuen Pflegeschlüssel verhandelt werden, der jetzige gelte schon seit Jahrzehnten, weiß der Einrichtungsleiter.

Zusätzliches Personal gebe es nur als Betreuungsassistenten nach Paragraf 87 b für Beschäftigungsprogramme wie Ausflüge und Gruppenangebote, aber nicht für pflegerische Maßnahmen. Doch auch sie haben keine Zeit für individuelle Betreuung, da hier der Personalschlüssel ebenfalls sehr gering gehalten wird.

Klar, es könnten auch zusätzliche Kräfte ausgehandelt werden, aber das gehe dann immer zu Lasten der Bewohner, weil diese ja nicht von den Kassen bezahlt werden.

Schichtbetrieb schreckt ab

Dazu kommt noch, dass es immer schwieriger wird, überhaupt Personal zu finden. "Die Bezahlung ist nicht so schlecht wie es in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird", meint Krebel. Durch Nacht- und Sonntagszuschläge komme da schon einiges zusammen. Die Crux ist, dass der Drei-Schichtbetrieb an 365 Tagen im Jahr die jungen Leute nicht anlocke. Der Vorteil, so Krebel, sei andererseits, dass man dafür oft unter der Woche mal frei habe.

Im examinierten Bereich fehle der Nachwuchs mittlerweile. Krebel findet, dass alle Betriebe verpflichtet werden sollten auszubilden, oder dass es zumindest eine Ausbildungsumlage geben sollte, die nicht-ausbildende Betriebe zahlen sollten, damit die ausbildenden Betriebe ihre Schüler wieder refinanziert bekämen.

Gott sei Dank gibt es aber immer noch viele motivierte angehende Pflegekräfte wie Franziska Stanek, die kurz vor ihrem Abschluss als examinierte Altenpflegerin steht. "Es ist schön, den Leuten zu helfen und die Dankbarkeit von den Bewohnern zu spüren", erklärt sie, warum sie diesen Beruf gewählt hat. Florence Nightingale hätte es bestimmt ähnlich gesagt...

ELKE BODENDÖRFER