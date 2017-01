In die Offensive gehen

ROTH - Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) Roth-Thalmässing setzt viel daran, den Vertretern des Agrarberufsstandes immer den neuesten theoretischen und praktischen Wissensstand zu vermitteln. Ungeachtet solcher Bemühungen ebbt die öffentliche Kritik an Felderbewirtschaftung und Tierhaltung nicht ab. Deswegen erklang bei der Jahresversammlung im Rother Landwirtschaftszentrum der Ruf, dem entgegen zu treten.

Sangen den Anwesenden Mut zu: die ThalmäsSingers um Chorleiterin und Pianistin Doris Polinski bei der Jahresversammlung des Verbandes für landwirtschaftliche Fortbildung (VlF). © Foto: Leykamm



Landwirte müssten „der unberechtigten Dauerkritik von Umwelt- und Tierschutzverbänden offensiv begegnen“, unterstrich gleich in der Begrüßung der Vorsitzende Markus Hölzel. Denn die Genannten stießen in den verschiedenen Medien auf eine „viel zu große Resonanz“. Was nicht ohne Folgen bleibe – ständig werde so versucht, den Bauern den berüchtigten „Schwarzen Peter“ zuzuschieben.

Ehrlich und selbstbewusst

Zumindest aber stehe das Agrarwesen so ganz von selbst im Rampenlicht der Gesellschaft. Darauf müsse reagiert werden. Am besten, indem „wir ehrlich, selbstbewusst und selbstkritisch auf die Bevölkerung zugehen,“ forderte Hölzel. Die Chancen auf Erfolg seien dabei eigentlich gar nicht so schlecht, genieße der Bauernberuf doch nach wie vor bei ihr eine hohe Wertschätzung.

Das gelte es zu nutzen, die eigene qualifizierte Leistung darzustellen, was zwar Zeit koste, aber „es lohnt sich“, zeigte sich Hölzel überzeugt. Man müsse schon lange suchen, um einen Beruf zu finden, in dem ein solch selbstbestimmtes, freies Arbeiten in und mit der Natur möglich sei und der sich zudem mit dem Familienleben so gut verbinden lasse. In diesem Sinne könne man das Verbandskürzel VlF auch mit „visionär - lebendig – fördernd“ ausschreiben.

Denn genau so wolle man auch die eigene Zukunft gestalten und die Vielfalt der Aktivitäten beibehalten. Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Thomas Schmidt, hieb in die gleiche Kerbe. „Wir sind alle aufgerufen, Werbung für die Landwirtschaft zu machen!“ Aber eben nicht aggressiv, sondern informativ. Außerordentlich bedauerte er, dass nun sogar das Bundeslandwirtschaftsamt „hirnverbrannte Thesen“ verbreite wie jene, dass für die Erzeugung eines Kilogramm Rindfleisch 1500 Liter Wasser verbraucht würden.

In sachlichen Diskussionen ließen sich manche Schlagworte entschärfen. Wie das von der angeblichen Massentierhaltung: Wer die modernen Offenfrontställe für 100 Kühe mit den kleinen, muffigen Ställen vergleiche, wie sie im Freilandmuseum von Bad Windsheim zu sehen sind, für den erübrige sich die Frage, wo sich das Rind wohler fühlt. Wer außerdem die Abschaffung der Anbindehaltung „übers Knie brechen“ wolle, zwinge kleine Betriebe zum Wachstum oder zur Betriebsaufgabe und erreiche das Gegenteil vom Beabsichtigten. Die vielen Fachveranstaltungen des VlF sollten dazu beitragen, dass die Agrarbetriebe den Anforderungen gerecht werden können.

Auf die Veranstaltungen 2016 blickte Geschäftsführer Werner Wolf, Leiter des Landwirtschaftszentrums, zurück. Sie beschäftigten sich mit dem Nebenerwerb, der Milchviehhaltung, dem Pflanzenbau und mehr. Eine Lehrfahrt führte nach Südtirol und Oberbayern, wo Betriebe in schwierigen Höhenlagen bewirtschaftet werden. Wolfs Kollegin Ingrid Bär berichtete von Diskussionen um die Chakrablütenessenzen oder um Nano- und Kunststoffteilchen im Haushalt. Erstere „werden uns immer mehr untergejubelt“, bedauerte sie. Und zweitere fänden sich samt Kleber zunehmend in Essensverpackungen, „und den essen wir alle schön mit.“

Mehr Nachfrage gewünscht

Sie erinnerte an eine unwillentlich historische Reise im letzten Jahr: Der Besuch des Straubinger Rathauses – noch vor dem verheerenden Brand. Heuer führt die Sommerlehrfahrt in den Landkreis Hof. Als Hauswirtschaftschefin des Landwirtschaftszentrums bedauerte sie, dass die duale Ausbildung in der Hauswirtschaft besser nachgefragt sein könnte. Zumal sie immer wieder Anrufe von Familien erhalte, die bezüglich der Alltagskompetenz überfordert seien und Fachkräfte bräuchten.

Anton Schmidpeter als Kassier konnte für das vergangene Jahr ein sattes Plus von fast 32 500 Euro verbuchen. Doch er relativierte es gleich wieder: Denn es käme dadurch zustande, dass die Mitgliedsbeiträge nur im Zweijahresrhythmus erhoben würden. Sie belaufen sich auf 11 000 Euro. Hinzu kämen die 18 000 Euro Vorauszahlung für die Rumänienreise in diesem Jahr als durchlaufender Posten.

Mut in einer sehr angespannten Situation sangen den Anwesenden die „ThalmäsSingers“ um Chorleiterin Doris Polinski zu. Das Ensemble entführte ins „Land der Ruhe“ und wünschte „Friede in der Hektik unserer Zeit“ sowie „Freude über kleine Dinge“. Sogar eine Premiere gab es zu hören: Ein Stück aus dem Luther-Oratorium mit dem Namen „Wir sind Gottes Kinder“. Besonders bewegend ein Stück, das die Geborgenheit bei Gott zum Inhalt hat – es stammt vom Gefängnischor Kaisheim.

Der Frauenvorsitzenden Lydia Wissinger blieb dann noch der Hinweis auf die Hofladentour im April, wo sich vieles um Keramik und Kürbiskerne drehen wird. Außerdem verwies sie auf den Ball der Landwirtschaft, der diesmal erst im Oktober stattfindet. Und zwar nicht in der Stadthalle Roth, sondern im Rudelsdorfer Gasthaus „Zwick“.

