"In manchen Städten wird nicht gelacht"

Ein Abend voller Witz und nachdenklicher Passagen: Axel Hackes Lesung in der Kulturfabrik Roth - vor 3 Stunden

ROTH - "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte", war die Lesung von Axel Hacke in der Kulturfabrik Roth überschrieben. Es wurde ein Abend voller Witz, nachdenklicher Passagen, geistreichen Wortspielen und Szenen aus echten dem Leben.

Axel Hacke hat einen sehr subtilen Humor. Dafür gibt es in Roth auch viel Applaus. © Foto: Klier



Mit einem Stapel Bücher unter dem Arm betritt er die Bühne. Etwa 20 hat er geschrieben. So genau wisse er das nicht, sagt er schmunzelnd. Vor 25 Jahren habe es mit "Kleiner König Dezember" begonnen. In geschliffener Sprache und mit hintersinnigem, feinem Humor führt Hacke durch den Abend und zitiert gestenreich aus seinen Werken.

Michael Sowa hat sie illustriert, was allerdings oft kein einfaches Unternehmen war, denn Sowa sei ein Meister des Über-Malens. Oft bestehen seine Bilder aus mehreren übermalten Schichten, die von Kunsthistorikern wohl dereinst abgetragen werden müssen. Die ausgesprochene Schwäche des Malers seien Gesichter. So habe das Bild des kleinen Königs mehrere Stadien durchlaufen. Erst sah er aus wie Franz Josef Strauß, dann wie Kater Carlo. Erst die Ähnlichkeit mit Oliver Hardy passte. Bei der Verfilmung hatte Dirk Bach die Rolle des kleinen Königs übernommen. Leider starb er kurz vor Ende der Dreharbeiten. Gustav Peter Wöhler wurde sein Nachfolger.

Der kleine König Dezember entstammt einer skurrilen Welt. Dort kommt man zur Welt, indem man im Bett als Erwachsener aufwacht und schon alles kann und weiß. Die Großen haben aber nichts zu sagen, die Kleinen bestimmen. Nach und nach wird man immer kleiner und verschwindet plötzlich, so, wie der kleine König in der Lücke zwischen zwei Büchern.

Auf einem Friedhof setzt sich Hacke auf eine Bank. Ein alter, korrekt aussehender Herr setzt sich zu ihm. Aus einem Fenster hört man Streit. Plötzlich schubst ihn der alte Herr von der Bank und im nächsten Moment saust aus dem Fenster eine große Weltkugel auf den Platz hernieder, auf dem der Erzähler sich eben noch befunden hatte. Die geheimnisvollen Ereignisse setzen sich bei weiteren Zusammentreffen mit dem alten Herrn fort. Sie treffen auf eine rauchende Schlange, der eine Katze das Feuer reicht. "Katzen rauchen nie", sinniert Hacke. "Aber ich könnte nach 25 Jahren als Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung auch einen rauchenden Hund im Grundgesetz unterbringen. Das sei für ihn eine "Petitesse". Der alte Herr lässt an der Münchner Feldherrnhalle die beiden Löwen durch brennende Reifen springen. Jetzt offenbart er sich als der Schöpfer der Welt, dem allerdings gravierende Fehler unterlaufen sind. Er will einige Zeit in der Welt leben, die er erschaffen hat. Axel Hacke nennt ihn einfach "Gott". Es sind die Tage, die er mit Gott verbracht hat.

"Wenn man die SZ schüttelt, mit der offenen Seite nach unten wohlgemerkt, und es fällt ein Feuilleton heraus, dann weiß man, dass Freitag ist", erklärt Hacke. Darin sind seine Kolumnen enthalten, von denen er im "Kolumnistischen Manifest" die 192 besten zusammengefasst hat. Hauptpersonen sind er selber, seine Frau Paola, sein Sohn Luis und sein alter Kühlschrank Bosch.

Weihnachtskugel im August

Da gibt es die traditionelle Geschichte von der Weihnachtskugel, die das Jahr über herumliegt. Jetzt kommt das "Partnerschaftspassiv" zum Einsatz: "Die Kugel muss weggeräumt werden".

Aber auch drei weitere Personen könnten dabei eine Rolle spielen: Herr "man", Frau "jemand" und Herr "einer". Sie alle kämen als "Wegräumer" in Betracht. Im August liegt die Weihnachtskugel immer noch im Wohnzimmer, aber da bleibt sie auch, denn Weihnachten ist ja nicht mehr weit.

Oft erinnert Hacke in seiner Art an Loriot, mit dem er schon gemeinsam aufgetreten war. Es ist kein lautes, schallendes Gelächter, das im Saal zu hören ist. Aber oft ist es ein leises, von Herzen kommendes Lachen. "Sie haben gelacht!", stellt Hacke anerkennend fest. "In manchen Städten wird gar nicht gelacht. Roth ist da ganz oben!"

Die Geschichten von den Fahrten zum Kindergarten mit seinem Sohn Luis können alle Eltern voll nachvollziehen, aber für die auftauchenden Probleme wisse auch das Jugendamt keine Lösung.

Nach einem Skiunfall musste man Hacke röntgen. Das würde in Aachen "röntschen" und in Zwickau "räntchen" heißen. Der Oberbayer würde sagen: "Mi ham’s durchleicht!" Ob es einen Schulz-Effekt gibt, analog zur Auferweckung des Lazarus im Evangelium? "Wie erhält man den bis September?", fragt Hacke. "Gibt es das Verb "schulzen", wenn man erst als Tiger gesprungen ist und dann als Bettvorleger endet?"

"Verhören" hat bei Hacke nichts mit polizeilicher Arbeit gemein. Er meint die Hörfehler. Matthias Claudius hat in seinem Abendlied geschrieben: Und aus den Wiesen steiget, der weiße Nebel wunderbar. Die falsch verstandene Fassung gibt Hacke nach lange anhaltendem Applaus seinen begeisterten Zuhörern mit auf den Heimweg: Und aus den Wiesen steiget der weiße Neger Wumbaba.

MANFRED KLIER