In Roth will der Ferienspaß schier kein Ende nehmen

Jugendhaus/-büro der Kreisstadt bietet auch in diesem Jahr viele kreative und kurzweilige Kursangebote sowie Exkursionen - vor 57 Minuten

ROTH - In zwei Wochen, Kinder, wird’s was geben! Dafür sorgt in heißen Phasen wie jenen nicht der Weihnachtsmann, sondern: ein "Superwurm", eine der letzten deutschen Korbflechterinnen, ein Promi-Sternekoch, ein versierter Magier oder ein waschechter Bürgermeister. Plus zahlreiche Vereine, die den Rother Kids auch (sportlich) Beine machen werden. Das heißt: Die großen Ferien stehen am Start – und mit ihnen abwechslungsreiche Kursangebote, die das Jugendhaus/-büro der Stadt Roth einmal mehr auf die spaßige Freizeitrechnung gesetzt hat.

In den Ferien nicht den Kopf in den Papierkorb stecken. Es gibt im aktuellen Programm nämlich viele Aktivitäten, die die freie Zeit zum Erlebnis werden lassen.



Und diese Rechnung geht so: Kreativkurse mal Sportevents mal Kinderkulturangebote mal kulinarische Veranstaltungen mal heimatkundliche Exkursionen mal Erlebnispädagogik mal Klassiker mal aktuelle Trends ergibt... - na? "Unterschiedlichste Möglichkeiten, um die Ferienzeit sinnvoll zu gestalten", multiplizieren Karin Reich, Leiterin des städtischen Jugendhauses/-büros, und ihre Mitarbeiter Simon Weiß, Ina Jähn sowie Anna Weitzel ebenso einhellig wie überzeugt. Immerhin: Fast ein Jahr lang hat das Team dieses Alle-Jahre-wieder-Überraschungsbündel geschnürt. "Wir wollten wie immer einen Mix kreieren, der sowohl unsere Kernklientel der Sechs- bis Zwölfjährigen anspricht, als auch Jugendliche und Familien mit jüngeren Kindern", erläutert Karin Reich das Konzept.

Scheint funktioniert zu haben. Im zugehörigen Programmheft findet sich diese Philosophie nämlich magentafarben auf weiß wieder. So startet der Aktionsreigen gleich zum Auftakt durch – mit einem Eis aus der Hand des Bürgermeisters und dem traditionsreichen Familien-Museumstag im Rother Schlosshof. Der stehe heuer unterm Motto "Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!" und halte zahlreiche Kreativoptionen für Klein und Groß bereit, heißt´s.

Überhaupt Kreativität. "Sie nimmt einen großen Teil des Programms ein", bestätigt Ina Jähn. Nicht zuletzt, weil dadurch "Fantasie, motorische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen geschult" würden.

Ob in den jeweiligen Künstlerkollektiven nun tönerne Drachenvögel entstünden, eine flotte Kirchweihtasche, frische Meeresaquarelle, individuelle Bilderrahmen, unkonventionelle Windlichter aus geflochtenen Weidenzweigen (Letztere unter Federführung der ausgebildeten Korbflechterin Monika Engelhardt) oder Schmuck zum Anbeißen, das sei einerlei. "Hauptsache ist, es macht den Teilnehmern Spaß", so Ina Jähn.

Doch daran hegt Karin Reich mit Blick auf ihre versierten KursleiterInnen kaum Zweifel: "Viele von ihnen unterstützen uns nicht zum ersten Mal ".

Vereine machen wieder mit

Ebenfalls keine Unbedarften sind seit vielen Jahren die Rother Vereine, die beim städtischen Ferienprogramm mitmischen. Kegeln oder Segeln? Billard oder Ballett? Basketball oder Boogie? Taekwondo oder Tennis? Wer die Wahl hat... Das gilt im Übrigen auch für die vielen pädagogischen Projekte, die auf interessierte junge Menschen warten: von Trickfilmworkshop und Radiowerkstatt übers interkulturelle Kunstmiteinander und ein generationsübergreifendes Töpfermeeting bis hin zum Zirkusspektakel.

Außerdem öffnet auf (kinder-)kulturellem Sektor ein Zauberer seine magische Truhe, die Puppenspieler des Kindertheaters "Dornerei" werden ihren "Superwurm" zu Hochform auflaufen lassen und im Stadtmuseum will man die Uhren zurückdrehen.

Wem nach all dieser "action" der Magen knurrt, für den empfehlen sich ein paar kulinarische Stündchen mit Promi-Sternekoch Waldemar Nagel, Kräuterexpertin Margot Löffler oder Konditorin Catrin Niepelt.

Freilich machen beliebte Klassiker wie die Bücherei-Nacht, ein Abstecher bei örtlichen Institutionen wie der Polizei, bei BRK und Apotheke, eine Stippvisite beim Spielbus oder im Kinder-Künstleratelier das Kraut noch gar fett.

Aber auch Trends wie das "Skiken" kommen zum Zug. Und tierische Aktionen à la Pferdetag, KaninHop oder Agility-Training dürfen überdies nicht fehlen.

Jungs stehen am Herd

Dass Mädels und Jungs bisweilen unter ihresgleichen bleiben wollen, berücksichtigt das Programm zudem mit einer Kochsession für Buben und jeder Menge "Jungen-Power", während Mädchen sich in Sachen Selbstverteidigung ausprobieren, aber auch dem Fußballsport oder der Schönheitspflege nachgehen können...

Noch immer nicht genug? Dann wären da weiterhin die Kino-Vorführungen im "Bavaria" oder die Aktionen rund ums Rother Altstadtfest zu erwähnen.

Doch jetzt muss wirklich Schluss sein, denn nach all dem Spaß in den Ferien ist unumstößlich: Die Schule ruft irgendwann wieder! Aber genauso wahr bleibt: Das nächste Ferienprogramm kommt bestimmt...

Das Programmheft ist ab Montag, 17. Juli, erhältlich in vielen Rother Geschäften, Banken und städtischen Institutionen. Erste Anmeldetermine für die Angebote im Rother Ferienprogramm: Freitag, 21. Juli, 19 bis 22 Uhr und Samstag, 22. Juli, 10 bis 12 Uhr (an beiden Tagen nur persönlich). Anmeldungen per Telefon, Fax oder Mail werden ab Montag, 24. Juli, berücksichtigt. Weitere Infos unter Telefon (0 91 71) 84 88 00.

PETRA BITTNER