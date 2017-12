In Rother Wohngebiet: Renault Clio brannte lichterloh

Die Flammen zogen auch die Hausfassade in Mitleidenschaft - vor 1 Stunde

ROTH - In der Nacht zum Sonntag hat ein Renault-Kleinwagen in Roth Feuer gefangen und brannte lichterloh. Die Einsatzkräfte rückten in die Alex-Zink-Straße aus, um die Flammen schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen. Dennoch blieb das Fahrzeug nicht das einzige, was einen Schaden davon getragen hat.

Bilderstrecke zum Thema Völlig ausgebrannt: Kleinwagen fängt in Roth Feuer



Wie die Polizei mitteilte, stand der Renault Clio bereits beim Eintreffen am Einsatzort kurz nach Mitternacht "lichterloh in Flammen." Zu Schaden kam bei dem Unglück, dessen Brandursache noch ermittelt werden muss, aber nicht nur das Fahrzeug. Das Feuer griff vereinzelt auch auf das Haus über und hat die Fassade sowie ein Rollo beschädigt. Auch eine Mülltonne verbrannte. Während der Schaden beim Kleinwagen sich auf wenige Hundert Euro beläuft, dürfte die in Mitleidenschaft gezogene Hauswand höhere Kosten verursachen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

