In Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Greding brannte es

Schadenshöhe von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt - vor 32 Minuten

GREDING - Ein Mitbewohner bemerkte am Freitagvormittagvormittag Rauch in der Sammelunterkunft für Flüchtlinge in der Industriestraße in Greding im Landkreis Roth und alarmierte die Rettungsdienste. Worauf die ersten Ermittlungen hindeuten.

Einsatz für die Feuerwehr in einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Greding. © News5 / Seidel



Einsatz für die Feuerwehr in einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Greding. Foto: News5 / Seidel



Als die ersten Feuerwehrtrupps eintrafen, stand eine Matratze in Flammen. Die zehn anwesenden Bewohner konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen.

Als die ersten Feuerwehrtrupps eintrafen, stand eine Matratze in der Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Greding in Flammen. © NEWS5 / Seidel



Als die ersten Feuerwehrtrupps eintrafen, stand eine Matratze in der Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Greding in Flammen. Foto: NEWS5 / Seidel



Die integrierte Leitstelle hatte vorsorglich die Feuerwehren aus Obermässing, Beilngries, Hirschberg und Biberbach alarmiert, die jedoch nicht mehr eingreifen mussten. Auch das BRK war mit mehreren Rettungswägen vor Ort.

Das betreffende Zimmer ist seit dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Bewohner des Zimmers war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend und konnte noch nicht befragt werden. Die ersten Ermittlungen der Spezialisten der Kripo Schwabach deuten auf einen technischen Defekt in der Elektrik hin.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.