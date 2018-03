Interra kauft Rother "Problemcenter"

vor 1 Stunde

ROTH - Die Valentin-Passage am Rande der Rother Altstadt hat einen neuen Eigentümer. Ab sofort versucht sich die Düsseldorfer Interra Immobilien an dem rund 12.000 Quadratmeter großen Wohn- und Einzelhandelsobjekt. So berichtet die Fachzeitung für die Immobilienwirtschaft.

Die Rother Valentin-Passage hat einen neuen Eigentümer.



Die Rother Valentin-Passage hat einen neuen Eigentümer. Foto: Tobias Tschpka



Die Passagen, heißt es dort, sind die letzte Immobilie aus dem 2015 pleite gegangenen Invista European Real Estate Trust (IERET), der von Internos verwaltet wurde. Die Immobilien seien zwangsverwertet worden.

Die Valentin-Passagen waren lange Zeit ein Ladenhüter. Nun gelang dem Dienstleistungs-, Beratungs- und Investmentmanagement-Unternehmen JLL die Vermarktung des Objektes. Einnahmen bringen die rund 2600 Quadratmeter, die als Wohnungen und Büros vermietet sind. Von den Einzelhandelsflächen sind aktuell 70 Prozent nicht vermietet.

In den vergangenen Jahren ist die Immobilie durch mehrere Hände gegangen, ohne dass sich etwas besserte. Bauherr und Eigentümer Siegfried Valentin verkaufte die Passage 2006 an die damalige britische Halifax and Bank of Scotland. Von dieser übernahm der IERET die Immobilie.

Nun will Interra das Objekt restrukturieren und neu vermieten. Um die Passagen hatte sich zu letzt auch ein Anlegerkreis aus Roth beworben.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer will nun unverzüglich den Kontakt zu dem neuen Eigentümer suchen.

