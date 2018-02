Irischer Frühling hält im eiskalten Roth Einzug

ROTH - Die eisigen Temperaturen lassen eigentlich noch nicht an Frühlingserwachen denken, aber in der Rother Kulturfabrik gab es Anlass zur Hoffnung auf Tauwetter: Das Irish Spring Festival machte wie immer um diese Jahreszeit Station, und die drei Bands brachten den Frühling von der grünen Insel und aus Kanada mit.

Authentische Klänge des Irish Folk brachte die Band High Time zu Gehör. Und die Iren können verdammt gut steppen, wie Séamus Flaherty bewies. © Tobias Tschapka



Los ging es mit einer Formation aus einem kleinen irischen Dorf. "Einem sehr kleinen Dorf", wie Tourleiterin Kristine Talamo-Spiegel bei ihrer Begrüßung betonte, "dort gab es nur ein einziges Pub und sonst nix". Was blieb den Einwohnern also übrig? Ihre Nachbarn zu besuchen und Musik zu machen, und genau das hat das Trio "High Time" gemacht.

Schon mit der Muttermilch sogen sie die authentischen Klänge des Irish Folk ihrer Heimat ein, und sobald sie stehen konnten, gelangen die ersten Tanzschritte, von denen Séamus Flaherty, der eigentlich für die Harfe zuständig war, eine Kostprobe zeigte. Sein älterer Bruder Conall Flaherty sang und spielte die Flöte, und Ciarán Bolger ist Sänger, Gitarrist, Entertainer und Storyteller in einem.

Gemeinsam bilden sie "High Time", bei dem neben traditionellen Irish Folk auch modernere Einflüsse wie von Bob Dylan oder Bruce Springsteen zu erkennen sind.

Mit "Celtic Drive and Dance" von Cassie & Maggie MacDonald ging es nahtlos weiter. Die beiden Schwestern kommen aus der musikalischen Tradition der im Zuge der "Highland Clearances" im 19. Jahrhundert von den Engländern nach Neu-Schottland (Nova Scotia, Kanada) vertriebenen schottischen Einwanderer.

In dieser neuen Heimat hat sich über die Jahre aus der Folkmusik von beiderseits des Atlantiks ein eigenständiger, gälisch gefärbter Celtic-Roots-Stil geformt, bei dem auch der Steptanz eine bedeutende Rolle spielt. Aber die Schwestern wirbelten nicht nur über die Bühne, sondern präsentierten sich als großartige Virtuosen, Maggie an der Gitarre und Cassie an der Geige. Nebenbei bemerkt erwiesen sie sich als gute Verlierer und gratulierten der deutschen Hockeymannschaft für ihren überraschenden Sieg über ihre kanadische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Gesungen wurde auf Englisch und im schottischen Gälisch, der Sprache ihrer Vorfahren, die ihr schottisches Land unfreiwillig für die flächendeckende Einführung der Schafzucht aufgeben mussten.

Immer wieder erscheinen neue Bands auf dem fruchtbaren irischen Mutterboden, passend zum frühlingshaften Aufbruchsmotto des "Irish Spring Festivals". "Ríanta", die letzte Formation des Abends, gibt es noch nicht lange unter diesem Namen, aber ein Blick auf die Besetzung zeigt, dass sich hier einige der besten irischen Künstler zu einer Art All­Star-Band vereinigt haben: Karen Hickey an der Geige, Conor Moriarty am Akkordeon, Kieran Leonard an den Percussions, sowie Cillian O’Dalaigh an der Gitarre. Sie alle stammen aus vier verschiedenen Regionen Irlands, deren kulturelle Vielfalt sie im Ensemble zusammenführen.

Da geht es von rasanten, mit pulsierendem rhythmischen Drive unterlegten Jigs und Reels hin zu schwingenden Polkas und Slides, und dazwischen lyrische und gefühlvoll interpretierte Gesangstücke, untermalt mit viel musikalischer Finesse.

Am Ende durfte natürlich die traditionelle gemeinsame Session nicht fehlen, bei der sich alle neun Musiker des "Irish Spring Festivals" auf der Bühne versammelten. Bei dieser Zugabe bekam das "Irische-Frühlings-Ensemble" jede Menge verdienten Applaus.

TOBIAS TSCHAPKA