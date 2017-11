Ist die Rother Innenstadt "in or out?"

ROTH - Ist die Innenstadt von Roth "in or out"? Diese Frage stellt der Verein Kreismetropole Roth bei einem Themenabend am Montag, 13. November, um 19.30 Uhr im Schwanensaal. Bei der Frage allein soll es nicht bleiben: Mit einem Impulsvortrag will Lydia Kartmann Antworten geben — und lädt ausdrücklich zur Diskussion ein.

Das neueröffnete Boutique-Cafe Moca in der Kugelbühlstraße ist laut Lydia Kartmann ein Beispiel dafür, dass sich was tut in der Rother Innenstadt. © Carola Scherbel



"Die Rother Innenstadt wird totgeredet." Dagegen will Lydia Kartmann, die beim Verein Kreismetropole Roth Vorstandsmitglied, als Stadtbaumeisterin aber auch hauptberuflich für die Stadtentwicklung zuständig ist, sowohl mit Fakten als auch mit Ideen angehen.

Bei dem Themenabend Innenstadtentwicklung - dem ersten einer geplanten Reihe - stellt sie zunächst die Situation vor: "Es hat sich was getan in den vergangenen Jahren", sagt die Referentin selbstbewusst und verweist darauf, dass es in der Rother Innenstadt keineswegs nur leerstehende, sondern im Gegenteil einige neue Geschäfte gibt und dass das Fassadenprogramm der Stadt mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen an vielen Stellen bereits für Verschönerung gesorgt hat. "Das vergisst man aber leider schnell wieder", stellt sie immer wieder fest und will die Erfolge deshalb mit Bildern in Erinnerung rufen.

Eine Momentaufnahme soll den zweiten Teil bilden, ebenfalls mit Beispielen. So gibt es in der Kugelbühlstraße inzwischen das Boutique-Café Moca (dessen Fassade auch noch saniert wird), am Restaurant Castello läuft die Fassadenrestaurierung schon, und das Haus Hauptstraße 40 sieht mittlerweile aus wie aus dem Ei gepellt.

Hotel bis 2018

Drittens will Kartmann, die selbst Wahl-Rotherin ist und sich in der Stadt "sehr wohlfühlt", Zukunftspläne präsentieren. Dazu gehört das Hotel im früheren Modehaus Wöhrl, wofür die Planungen bereits weit fortgeschritten sind: "Das Verfahren für die Baugenehmigung läuft", sagt Kartmann. Die Abbrucharbeiten würden derzeit abgestimmt und sollen bis Januar beendet sein. Dann gehe es los mit dem Umbau, Ziel für den Eröffnungstermin ist Ende 2018. Bei ihrem Vortrag zeigt sie Skizzen und Pläne des Projektes.

Einen vierten Punkt hat sie noch auf ihrer Agenda für den Themenabend: Visionäres oder "rumspinnen", wie sie es nennt. "Wie könnte sich die Stadt weiter entwickeln?", will sie wissen, verweist bei der Gelegenheit auf den bereits vorliegenden städtischen "Masterplan" und fügt hinzu: "Grundsätzlich wollen wir die Negativströmung ins Positive drehen und dabei die Leute mitziehen."

Stadthalle in der Valtentinpassage?

Ein Beispiel für Visionäres sei die Valentin-Passage: Die Idee einer Stadthalle in der Passage "ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber man kann doch einfach mal drüber nachdenken". Wenn die Idee dann nicht funktioniere, könne man sie immer noch ad acta legen.

Oder ein Indoor-Marktplatz. Oder ein Regionalkaufhaus oder ein Bio-Supermarkt oder, oder, oder. "Wer Ideen hat, soll dafür beim Verein Kreismetropole ein Forum bekommen", will sie zur Diskussion anregen.

Die Rother fordert sie explizit dazu auf, mit eigenen Ideen auf Verein oder Stadt zuzugehen. Denn: "Alles ist besser als Stillstand."

