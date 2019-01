Jahreswechsel mit brennenden Tonnen

Feuerwehr rückte in Abenberg, Roth und Rednitzhembach aus - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Brände mehrerer Altkleidercontainer und einer Mülltonne rund um den Jahreswechsel riefen die Feuerwehr auf den Plan.

Am Silvesterabend brannte nahe der Kläranlage in Rednitzhembach ein Altkleidercontainer, der offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Sowohl Altkleider als auch Container sind nicht mehr zu gebrauchen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Abenberger Wehr rückte am Neujahrsmorgen zu mehreren brennenden Altlkleidercontainern in der Schwabacher Straße aus. Die Container haben nur noch Schrottwert.

Symbolbild © colourbox.de



Symbolbild Foto: colourbox.de



In der Neujahrsnacht brannte in Roth in der Matthias-Gesner-Straße eine Mülltonne. Offenbar wurden abgebrannte Kracherreste hinein geworfen. Die noch glimmenden Papierreste entfachten dann den Brand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.