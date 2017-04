"Jeder Mensch ist wertvoll"

Jo Jasper hat mit Rother Realschülern Werte vertont - 31.03.2017 19:22 Uhr

ROTH - Hauseigene Werte. Sie sind für viele Bildungseinrichtungen ungeschriebenes Gesetz. Respekt, Kommunikation, Nachhaltigkeit. Was besonders wichtig ist, damit der Schulalltag klappt - das haben Lehrer, Schüler und Eltern der Realschule Roth kollektiv ins Wort gesetzt. 2014 war das. Inzwischen wurde dieses festgeschriebene "Leitbild" sogar filmisch aufbereitet. Doch damit nicht genug. Das Schulprofil gibt´s seit Neuestem auch in den höchsten Tönen! Weil ein "Ehemaliger" die Musik zur "Herzenssprache" erklärt hat.

Über ein dreiviertel Jahr lang wurden Vokabeln wie Wertschätzung, Persönlichkeit, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, Nachhaltigkeit oder „Schule fürs Leben“ an der Rother Rea in den Mittelpunkt gerückt und musikalisch umgesetzt. © F.: dg



Erinnert sich noch jemand an den dunkelblond gelockten Danny Fischer? Jenen Hilpoltsteiner, der 1985 bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix d´Eurovision einem Millionenpublikum sein "Lied für Göteborg" präsentierte? Das Rennen hat Josef Pöhlmann – so "Fischers" bürgerlicher Name – damals zwar nicht gemacht, dafür aber umso mehr Erfahrungen gesammelt.

Denn nach der Zusammenarbeit mit Star-Komponist Ralph Siegel startete Pöhlmann als "ProJoe" seine eigene Karriere. "Lichtjahre ist das her", meint der ehemalige Rother Realschüler rückblickend. Aus der "Traumfabrik" des großen Showbiz habe er sich nämlich längst "rausgelöst", bilanziert er.

Vieles hat sich seitdem für den Wahl-Nürnberger verändert. Nicht nur, dass die Art-Garfunkel-Frisur von früher einer markanten Glatze gewichen ist. Heute engagiert sich der 54-Jährige unter dem Künstlernamen "Jo Jasper" häufig in sozialen Projekten. Klangvolle Projekte, bei denen meist junge Menschen und deren Anliegen im Mittelpunkt stehen. Weil: Anliegen hätten sie alle – Arbeitslose, Knastis, Geflüchtete. Oder eben ganz normale Realschüler.

Schließlich würden diese jungen Menschen in Zeiten "großer Herausforderungen" leben, glaubt Jo Jasper. Gerade deshalb gelte es nachzufragen: "Was denkt ihr?" und zu vermitteln: "Jeder ist wertvoll." Ohne Wenn und Aber.

Vor diesem Hintergrund hätte der Singersongwriter 2016 auf eine Anfrage des "Freundeskreises der Realschule Roth" auch relativ schnell reagiert, berichtet Detlef Gsänger, damaliger Vorsitzender des Zusammenschlusses. Das schulische "Leitbild" mit Neuntklässlern zu vertonen, also die Werte der Schule in Töne zu verpacken – dieser Aufgabe habe sich der Musiker im ideellen Kontext nur allzu gerne stellen wollen. "Weil künstlerische Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung sehr gut zusammenspielen". Davon war und ist Jasper überzeugt.

Aus dem Leben erzählt

Zunächst aber kam der Künstler an die Rother Realschule, um als Ex-Pennäler der Einrichtung aus seinem Leben zu berichten: davon, dass er "nie was anderes konnte und wollte, als Musik machen", von seiner Zeit bei den Regensburger Domspatzen, von schulischem Scheitern, seinem Festhalten an der tonalen Passion und einer oft gestellten Frage: "Was wird jetzt aus dir?"

Die Musik letzten Endes zum Beruf zu formen und davon zu leben - "das muss man schon wollen", verriet er den Schülern. Keine Fassade, Jo Jasper pur. "Das war wichtig, um Vertrauen zu schaffen und auf Augenhöhe zu gehen".

Unter diesen Vorzeichen sollten sie letztlich stattfinden: etwa zehn Treffen zur Leitbildvertonung mit gut zwölf Neuntklässlern der Schule. Über ein dreiviertel Jahr lang wurden Vokabeln wie Wertschätzung, Persönlichkeit, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, Nachhaltigkeit oder "Schule fürs Leben" in den Mittelpunkt gerückt.

"Das Leitbild ist sehr erwachsen formuliert", findet Jo Jasper. Man habe also "mit den Begrifflichkeiten gespielt, um schülernahe Formulierungen zu finden", erläutert Musiklehrerin Henrikje Denecke-Lempke. Und das hätte gefruchtet, meint Jasper anerkennend.

Mitunter seien "recht emotionale Dinge" zum Tragen gekommen: "Manchmal verschließen wir die Augen und sehen nicht, wie gut es uns geht", laute da beispielsweise ein Textvorschlag von Schülerseite, der sich ungeschminkt im Song wiederfinde.

"Jeder Satz, der gesagt wurde, war richtig und wichtig", betont Jo Jasper, denn: "Wenn man Musik macht, dann hört man in sich hinein". Musik sei "eine Herzenssprache, dabei wird was angetriggert".

Eins kam zum andern

Die Melodie wäre quasi organisch entstanden. "Der Text hat sich mit der Zeit an einen gewissen Rhythmus angepasst", erklärt Musikpädagogin Denecke-Lempke. Jasper habe den Schülern mögliche Musikvarianten dazu vorgestellt und "so kam eins zum andern".

Seit Anfang des Jahres steht es nun, das Leitbild in (Musik-)Noten. Durch das Vertonen würden die postulierten Werte "viel lebendiger", ist Henrikje Denecke-Lempke überzeugt.

Um dieses neu kreierte Kulturgut der Schule auch in den Köpfen zu verankern, soll es künftig bei möglichst vielen Gelegenheiten zu hören sein. Rektor Norbert Valta freut´s, weil ihm das Resultat "gut gefällt".

Im Zuge einer schulinternen Vorstellung wurde dieser Song nun offiziell präsentiert. Kleiner Trost für alle, die nicht dabei sein können: Das musikalische Machwerk ist auch im Sekretariat der Rother Realschule auf CD erhältlich!

Mehr Infos: www.realschule-roth.de oder wwww.jojasper.de

PETRA BITTNER