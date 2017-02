Jetzt dreht sich beim TV alles um den Klassenerhalt

Tischtennis, 2. Bundesliga: Hilpoltstein empfängt den Tabellennachbarn Frickenhausen — Gast muss punkten - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die ganz großen Höhepunkte sind vorbei: Doppelsieg bei der Sportlerehrung des Landkreises, sensationelle Teilnahme am deutschen Pokal-Finale, Vize-Weltmeister beim Clickball. Doch jetzt geht’s erst richtig los: Die Tischtennis-Asse des TV Hilpoltstein kämpfen um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga – und der ist wichtiger als alle Lobeshymnen. An diesem Sonntag ab 14 Uhr wird es ernst: Für den Tabellen-Nachbarn TTC Frickenhausen geht es in der Stadthalle ebenfalls ums Überleben in der Liga.

Der TV Hilpoltstein empfängt am Sonntag Frickenhausen mit Alfredas Udra (hinten, gegen Alexander Flemming). Der TTC muss siegen, Hilpoltstein könnte sich mit zwei Punkten freischwimmen. © Archivfoto: Paul Götz



Der einstige Vorzeigeverein des deutschen Tischtennissports befindet sich seit gut zwei Jahren in der Krise. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der 1. Bundesliga geht es beim früheren mehrfachen deutschen Meister und Europapokalsieger ans Eingemachte. Tabellenvorletzter, drei bittere Niederlagen im neuen Jahr, überraschender Rücktritt des noch jungen Präsidenten: Steht Frickenhausen tatsächlich vor dem Absturz ins Bodenlose?

Oft im Pech

Nur ein paar Siege, vor allem einer in Hilpoltstein, kann die wackeren Schwaben aus dem Neuffer Tal noch retten. Lediglich zwei Punkte liegen sie — bei allerdings zwei Spielen mehr — hinter den Mittelfranken, die bisher ja nicht schlecht, sondern in der Liga nur zu oft unglücklich agiert haben. Doch können die Hipperer ihre seltsame Schwäche in den Doppeln wirklich überwinden? In dieser Disziplin, in der sie in der vorigen Saison geradezu überragend abgeschnitten haben, funktioniert plötzlich kaum noch was. Alle rätseln warum, zumal man ja in der exakt gleichen Aufstellung antritt wie zuvor.

Wahrscheinlich liegt es daran, dass Tischtennis überwiegend im Kopf entschieden wird: Fehlt der Glaube, fehlt das Glück. So würde es nicht wundern, wenn die Hilpoltsteiner ihre Doppel sogar umstellen würden. Doch wer spielt mit wem? Und geht das Experiment wirklich gut?

Viele offene Fragen

Jedenfalls tun die Einheimischen gut daran, ihren angeschlagenen Gegner trotz des 6:1-Vorrunden-Erfolgs nicht zu unterschätzen. Mit dem 18-jährigen Japaner Ryotaro Ogata (10:2-Siege/2.386 TTR-Punkte) bietet Frickenhausen einen der besten Akteure der Liga auf. Auch der junge Däne Tobias Rasmussen (7:14/2.295) kann an einem guten Tag gegen jeden Spitzenmann gewinnen. Im hinteren Paarkreuz hält der sympathische Alfredas Udra (7:8/2.246) sehr ordentlich mit, während der Schwede Jesper Hedlund (2:13/2.224) immer wieder von Verletzungen gebremst wird.

Doch sind Flemming und Co wirklich fit? Hat der Kapitän (10:9/2.367) die großen Strapazen von der Clickball-WM überwunden und die nicht einfache Umstellung vom Sandpapier-Schläger auf das „richtige“ Racket auch wirklich geschafft? Gehört Petr David (10:6/2.375) wie in der Vorrunde zu den Besten der Liga? Hat Nico Christ (7:8/2.306) mit Gold und Silber bei den bayerischen Meisterschaften wirklich Selbstvertrauen getankt? Kann Dennis Dickhardt (5:8/2.260) seine gute Form vom Spiel in Köln konservieren? Und funktionieren endlich die Doppel?

Der Tanz beginnt

Fragen über Fragen. „Die Antwort liegt auf dem Platz“, betont Landrat Herbert Eckstein immer wieder. Recht hat er – die Hilpoltsteiner müssen am Sonntag liefern. Dazu brauchen sie aber neben guten Nerven auch jeden ihrer so großartigen Fans. „Wenn alle kommen, die beim Final Four in Neu-Ulm dabei waren, brennt die Hütte“, schwört „Einpeitscher“ Uli Eckert die Fan-Gemeinde schon mal auf einen heißen Abstiegs-Tanz ein.

Wer nicht kommen kann, versäumt ein tolles sportliches Ereignis und einige Überraschungen bei der Verlosung. Immerhin steht unter www.tvhiptt.de der Liveticker zur Verfügung.

