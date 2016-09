„Jetzt red i“ in der Stadthalle Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Das Bayerische Fernsehen kommt mit seiner Sendung „Jetzt red i“ am Mittwoch, 28. September, nach Hilpoltstein. Tilmann Schöberl und Franziska Storz diskutieren in der Stadthalle mit den Bürgern über das Thema: Hauptfach Integration – Bayerns Schulen und die Flüchtlinge.

Franziska Storz und Tilmann Schöberl kommen mit der Sendung „Jetzt red i“ nach Hilpoltstein. © Foto: privat



Vor Kurzem waren sie noch auf der Flucht, seit Mitte September sitzen sie im Klassenzimmer: Für rund 58 000 Zuwanderer-Kinder in ganz Bayern hat das neue Schuljahr begonnen. Doch wie können diese Schüler integriert und sinnvoll unterrichtet werden? Der Plan von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) klingt rekordverdächtig: 710 Übergangsklassen, dazu Berufsschulklassen mit eigener Förderung, 1079 zusätzliche Lehrer und 160 Millionen Euro extra. Doch reicht das?

Die SPD kritisiert, dass das Kultusministerium zu spät auf die Entwicklung reagiert hat. Schon jetzt zeichne sich an den Grund- und Mittelschulen ein „Rekordjahr des Unterrichtsausfalls“ ab. Der BLLV, Bayerns größter Lehrerverband, bemängelt, dass für Flüchtlingskinder nur Grund- und Mittelschulen vorgesehen sind. Auch an Realschulen und Gymnasien müssten Übergangsklassen eingerichtet werden.

Ein Jahr nach der großen Flüchtlingswelle ist nun die Integration die Mammut-Aufgabe, vor der Politik und Gesellschaft stehen. Die Staatsregierung fordert deshalb von den Zuwanderern ein Bekenntnis zur christlich-abendländischen Kultur und zu bayerischen Traditionen. Die Opposition kritisiert das als Schikane und fordert mehr Unterstützung für die vielen Ehrenamtlichen, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Nur in einem sind sich alle einig: Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration.

Doch investiert Bayern genug, damit die Schulen diese Aufgabe meistern können? Reichen die Pläne des Kultusministeriums aus? Kommen die zusätzlichen Planstellen überhaupt in den Schulen an? Was sagen Kinder und Eltern zur Situation in den Klassenzimmern? Wie kann eine erfolgreiche Integration gelingen?

Darüber diskutieren die Bürger unter anderem mit dem bayerischen Kultus-Staatssekretär Georg Eisenreich (CSU) und Natascha Kohnen, Generalsekretärin der Bayern SPD, und BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann in Hilpoltstein. Der Landkreis Roth ist der bayerische Landkreis, der im vergangenen Jahr prozentual die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Sendungsbeginn am Mittwoch, 28. September, in der Stadthalle Hilpoltstein, Badstraße 10, ist um 20.15 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Kostenlose Karten können per E-Mail an jetztredi@br.de oder unter Telefon (0 89) 5 90 02 52 99 reserviert werden. Wer will, kann sich auch online an der Diskussion beteiligen und seine Meinung unter www.facebook.com/BR24 oder per E-Mail an jetztredi@br.de schreiben.

