Mit der Bayern3-Party am Freitagabend hieß die Stadt Roth ihre Gäste aus der gsanzen Welt willkommen. Es war heuer bereits das zehnte Mal, dass der Challenge-Medienpartner mit seiner Band auf dem Marktplatz den Partygängern so richtig einheizte. Mittendrin "Weltbürgermeister" Ralph Edelhäußer, der sich über Sportler aus aus 76 Nationen freute. Dann legte die Bayern3-Band los und sorgte für beste Partystimmung.

3400 Einzelstarter sind in diesem Jahr beim ruhmreichen Rother Triathlon-Wettkampf angetreten. Zunächst müssen die Athleten in den Main-Donau-Kanal, durch den sie 3,8 Kilometer schwimmen. Die ersten Eindrücke haben wir für Sie in Bildern festgehalten.