Jugendkulturpreis an Orga-Team "Rock hinter der Burg"

Die ehrenamtlich tätigen Hilpoltsteiner Festvalmacher Daniel Fürnkäß und Martin Rook sind die Landkreis-Preisträger 2017 - vor 43 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Der Jugendkulturpreis 2017 des Landkreises Roth geht an das Orga-Team „Rock hinter der Burg“ Hilpoltstein. Daniel Fürnkäß und Martin Rook, die sich seit 2015 für diese Veranstaltung engagieren, freuten sich natürlich riesig über diese Auszeichnung und den damit verbundenen Geldpreis aus dem Topf der Sparkassenstiftung Roth-Schwabach.

Claudia Kern von der Sparkassenstiftung freut sich mit den neuen Kulturpreisträgern, dem Orga-Team um Daniel Fürnkäß und Martin Rook. Nicht gewonnen, aber beeindruckt haben auch Max Nieberle und Jonas Möller. © Detlef Gsänger



Claudia Kern von der Sparkassenstiftung freut sich mit den neuen Kulturpreisträgern, dem Orga-Team um Daniel Fürnkäß und Martin Rook. Nicht gewonnen, aber beeindruckt haben auch Max Nieberle und Jonas Möller. Foto: Detlef Gsänger



Freuen können sich auch die Mitbewerber, die zwar nicht zum Zuge kamen, dennoch die Jury, den Kreisausschuss für Jugend und Kultur des Kreistages, nachhaltig beeindruckten. Es waren dies die Singer-Songwriterin Sarah Dorner aus dem Hilpoltsteiner Ortsteil Heindlhof sowie das musikalische Duo Max Nieberle (Gitarre) und Jonas Möller (Gesang) aus Büchenbach.

„Rock hinter der Burg“ in Hilpoltstein ist eine traditionelle Jugendveranstaltung, die 2003 ihren Anfang nahm. <TB>Nach einem Jahr Pause in 2015 nahmen Daniel Fürnkäß und Martin Rook als Festivalmacher das Heft in die Hand. Sie sorgten für ein neues Logo, eine neue Bühne, eine verbesserte Werbung und suchten eine noch engere Verzahnung mit der Stadt Hilpoltstein. Diese hatte nun das ehrenamtliche Organisationsteam für den Jugendkulturpreis vorgeschlagen. Daniel Fürnkäß und Martin Rook sollten stellvertretend für alle Organisatoren und freiwilligen Helfer für die unzähligen Stunden in der über 14-jährigen Geschichte des Festivals ausgezeichnet werden.

Bands für das diesjährige Rockspektakel (26. August) werden zwar noch nicht genannt, die Vorbereitungen sind jedoch schon weit gediehen. So wird es die Saftbar des Kreisjugendringes geben, selbstgemachte Buttons, Werbung in der Stadt per Großplane. Das Festival selbst wird finanziert aus dem Topf der Jugendarbeit Hilpoltstein und durch Sponsoren. Ziel ist es, neuen und etablierten Bands eine Bühne zu geben - und das bei freiem Eintritt für die Zuschauer aus allen Altersgruppen. Die Bands erhalten eine kleine Gage, die aus der Topfsammlung im Publikum stammt. Diese Ehrung selbst ist mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 500 Euro dotiert.

Mit dem Jugendkulturpreis soll neben dem Können auch das soziale und ehrenamtliche Engagement junger Menschen geehrt werden, merkte Landrat Herbert Eckstein zur Preisvergabe an.

Musikalischen setzten drei junge Menschen Akzente. Nicht persönlich anwesend sein konnte die Singer-Songwriterin Sarah Dorner. Sie weilt studienbedingt derzeit in Prag. Ihre Filmbotschaft war jedoch eindeutig: Sie begeisterte mit einem Song aus feiner Melodie und tiefgründigem Text. So ist auch ihre im Dezember 2016 erschienene CD „Bring mir fliegen bei“ gestrickt. Sie engagiert sich neben Studium und Musik auch ehrenamtlich: lange Jahre in der Jugendarbeit der LKG Steindl, derzeit in der christlichen Hochschulgruppe Smd, sowie im Verein Karo, der sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution stark macht.

Auf außergewöhnlichen musikalischen Pfaden, die dem Jazz entlehnt sind, bewegen sich Max Nieberle (16) und Jonas Möller (18) . Beide wollen nicht nur unterhalten, sondern vielmehr in ihren Liedern Werte und Gefühle transportieren, die auch melancholisch, nachdenklich und kritisch sein können. Beide haben sich im Team Jugendgottesdienst in Büchenbach kennengelernt und beide wollen ihr Talent zum Beruf machen, Max Nieberle im Bereich der Kirchenmusik und Jonas Möller will Pop-Musik in Berlin studieren.

VON DETLEF GSÄNGER