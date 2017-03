Jugendtreff Hilpoltstein: Seit 30 Jahren ist hier viel geboten

Einrichtung feiert Jubiläum und Wiedereröffnung nach Sanierung - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Der Hilpoltsteiner Jugendtreff wird 30 und das feierten Jung und Alt in großem Stil. Das Geburtstagsfest war außerdem eine Wiedereröffnung, denn der Jugendtreff ist saniert worden.

Die Jugendreferenten von Hilpoltstein, Sven Brand und Melanie Antretter, konnten mit zahlreichen Besuchern den Geburtstag des Treffs feiern. Foto: F.: Tschapka



Die Wände präsentierten sich frisch gestrichen, die zahlreichen Gäste machten es sich auf neuen Möbeln bequem, dem Billardtisch wurde ein neuer Bezug spendiert, der altgediente Kicker bekam eine Frischzellenkur verpasst, und die Bar erstrahlte mit ihrer LED-Beleuchtung in neuem Glanz. Angeschnitten wurde die Geburtstagstorte von den beiden erwachsenen "Chefs" des Jugendtreffs, Melanie Antretter und Sven Brand, Jugendreferenten der Stadt Hilpoltstein.

Der Hilpoltsteiner Bürgermeister Markus Mahl betonte, dass vor 30 Jahren ein Jugendtreff alles andere als eine Selbstverständlichkeit gewesen sei. Heute sei das zum Glück ganz anders, und das sei auch gut so. "Ein Ort jenseits der Familie und der Schule, an dem Kinder und Jugendliche gut aufgehoben sind", sei der Treffpunkt für junge Leute, der sich von Anbeginn immer mitten in der Innenstadt befunden habe. Ein Ort, an dem man nach Herzenslust spielen und sich frei entfalten könne, und dabei nicht zuletzt auch lernen könne, Verantwortung zu übernehmen.

Wie lange es gedauert hat, bis in der ehemaligen Mädchenschule im Herzen Hilpoltsteins erstmals Kinder und Jugendliche ganz ungestört, aber dennoch gut betreut ihren ganz eigenen Interessen nachgehen konnten, sah man anschließend in einem kleinen Rückblick.

Die Idee dafür ist sogar schon 40 Jahre alt, und wurde von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, erstmals unter dem Motto "Braucht Hilpoltstein ein Jugendzentrum?" formuliert. Dennoch gingen noch zehn Jahre ins Land, bis der Stadtrat für das Projekt seinen Segen gab und unter der Leitung des Kreisjugendrings Roth der Hilpoltsteiner Jugendtreff erstmals seine Pforten öffnete (wir berichteten).

T. TSCHAPKA