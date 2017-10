Junge Künstler musizieren in der Rother Kulturfabrik

LANDKREIS ROTH - Zum 34. Mal präsentierte der Landkreis Roth das Konzert "Junge Künstler musizieren" in der Kulturfabrik Roth. Zahlreiche Nachwuchstalente im Alter von zehn bis 19 Jahren gestalteten einen niveauvollen und begeisternden Konzertabend. "Wer einmal hier war, kommt immer wieder", schwärmte Schirmherr Landrat Herbert Eckstein am Ende.

Abschluss-Gruppenbild mit Lehrern, Landrat und Sponsoren: Diese jungen Künstler zeigten beim Konzert in der Kulturfabrik ihr Können. Für einige war es der erste öffenliche Auftritt überhaupt. © Robert Unterburger



Die beiden Musikpädagogen Christoph Heinlein vom Gymnasium Wendelstein und Reinhard Weber vom Gymnasium Hilpoltstein hatten mit den jungen Solisten das abwechslungsreiche und international ausgerichtete Programm zusammengestellt und führten durch einen absolut hörenswerten Abend. Den Auftakt machte das Gitarrenduo Dascha Sawadski (18) aus Eckersmühlen und Vinzenz Waldmüller (17). Beide sind aus dem Abiturjahrgang des Hilpoltsteiner Gymnasiums. Sie boten die ruhigen, aber sehr anspruchsvollen Stücke "Budavisur" von Emil Thoroddsen und "And If She Would" von Maria Linnemann.

Die vier jüngsten Teilnehmerinnen bezauberten mit dem choreografisch geschickt einstudierten Stück "Streit der Papageien" von Agnes Dorwarth. Das Blockflöten-Trio bestand aus Marlene Albrecht (10), Vera Rahnhöfer (11) und Mirja Lemke (12); die Kinder kamen aus Kammerstein, Büchenbach und Schwabach. Für ihren witzigen Vortrag gab es herzlichen Extra-Applaus vom Publikum.

Vierhändig zur Sache ging es, als Asiye Melikoglu (15) und Dajana Schurr (15), beide aus der Burgstadt Hilpoltstein, beim Stück "Show-Booth" von Vladimir Korobitsyn in die Tasten griffen. Die rasante, nach vorwärts strebende Komposition beschreibt das Zirkusleben mit bunter Zauberei und akrobatischer Artistik.

Klassik kommt an

Auch klassische Stücke standen hoch im Kurs. So präsentierten Philipp Gstaltmeyr aus Leerstetten (16, Gesang) und Antonia Singer aus Wendelstein (16, Klavier) die berühmte "Forelle" von Franz Schubert (1797 - 1828).

Die beiden Hilpoltsteinerinnen Laura Dotzer (16, Violine) und Anna Hiebinger (18, Klavier) boten eine exzellente Interpretation des Konzerts a-Moll des belgischen Komponisten Jean Baptiste Accolay.

Musik von Bon Jovi

Dann ging es in den Bereich der Popmusik. Tim Klahre (17) aus Roth spielte den Hit "Always" von Bon Jovi, der durch den Film "Romeo und Julia" zu Weltruhm gelangt ist.

Als außergewöhnliches Talent entpuppte sich die 16-jährige Sängerin, Pianistin, Texterin, Gitarristin und Ukulele-Spielerin Isabelle Brenner aus Allersberg. Sie schreibt eigene Songs in der Tradition der Singer/Songwriter und trat in den Sommerferien bereits in Nashville/Tennessee auf. Mit ihrer starken, rauchigen Stimme überzeugte sie die Zuhörer in der Kulturfabrik mit dem Song "Jar Of Hearts".

Vom Nussknacker nach Brasilien

Die musikalische Reise ging anschließend zurück in die Klassik. Ein Querflötenquartett der Orchesterschule Roth entführte das Publikum vom Nussknacker eines Tschaikowsky bis hin zu heißblütigen brasilianischen Klängen. Elena Fiegl (16), Daniela Hafner (19), Lena Fuchs (17) und Melena Popp (17) intonierten auf flotte und mitreißende Weise die drei Stücke "Danse des Mirlitons" von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, "Evisa" von Joseph Lauber und "Tico tico no fuba" von Zequinha Abreu.

Nahtlos schloss sich nach der Pause eine energiegeladene, temperamentvolle spanische Musik an die brasilianische Musik an. Johanna Frieß (13) und Lara Strauß (17) aus Wassermungenau spielten vierhändig am Klavier "Zwei Spanische Tänze op. 12" des polnischen Komponisten Moritz Moszkowski .

Robert Johnson (1911 - 1938), einer der besten und bedeutendsten US-amerikanischen Bluesmusiker, stand Pate für den Song "Alman", den Lukas Matern (18, Trompete) aus Heideck und Lukas Wegmann (19, Klavier) aus Hofstetten vorstellten. Ein ruhiger, nachdenklicher Titel mit durchaus feierlichem Charakter. Lukas Wegmann studiert im dritten Semester Mechatronik in Erlangen.

Adele hat zum James-Bond-Film "Skyfall" die Filmmusik gesungen. Fabian Menzl (16, Klavier) aus Wendelstein spielte diesen Titel mit Können und großem Einfühlungsvermögen.

Wunderbares Zusammenspiel

Den dritten Satz (Rondo) des Werkes "Konzert op. 104" des erblindeten Komponisten Charles-Auguste de Beriot trugen Lydia Renz (15, Violine) aus Rednitzhembach und Leon Redeker (16, Klavier) aus Wendelstein vor. Das wunderbare Zusammenspiel der Violinistin und des Pianisten machte den Vortrag zum Ohrenschmaus.

Noch einmal war die Hilpoltsteiner Pianistin Anna Hiebinger (18) mit einem klassischen Stück mit hohem Schwierigkeitsgrad zu hören. Sie spielte die "Rhapsodie g-Moll op. 79,2" von Johannes Brahms.

Zum Finale boten Moritz Freimuth (18, Gesang) aus Offenbau und Lukas Wegmann (19, Klavier) aus Hofstetten den ruhigen Bluesrock-Titel "Landslide" von Fleetwood Mac. Auch für diese beiden jungen Künstler gab es Riesenapplaus.

ROBERT UNTERBURGER