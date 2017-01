K-Frage bewegt auch SPD Politiker im Landkreis Roth

Der wahrscheinliche SPD-Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel gilt nicht allen an der Basis als erste Wahl - 10.01.2017 16:58 Uhr

LANDKREIS ROTH - Obwohl bisher nicht einmal klar war, wann gewählt wird, wollten alle schon wissen, wer gewählt wird — zumindest wer gewählt werden könnte: Die SPD konnte die K-Frage bisher spannend halten, als Termin für die Bundestagswahl zeichnet sich jetzt der 24. September ab. Die SPD will erst am 29. Januar damit rausrücken, wer die Partei als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen wird. Abgesehen von den zahllosen Spekulationen, die sich um die Namen Gabriel, Schulz und Scholz ranken, will BILD jetzt aber wirklich Bescheid wissen: Gabriel macht‘s. Die Parteiführung tut derlei „Spekulationen“ ab, doch was sagt die Basis?

GÜNTHER WILHELM UND CAROLA SCHERBEL