Kabacinski beim TV Hilpoltstein Wackelkandidat

Tischtennis: Hilpoltsteins Nummer eins macht der Schlagarm zu schaffen - vor 59 Minuten

HILPOLTSTEIN - Nach zwei spielfreien Wochenenden wird es wieder ernst für die Zweitvertretung des TV Hilpoltstein. Nach den beiden Pleiten gegen die Topteams aus München und Fürstenfeldbruck möchte sie gegen Gräfelfing und Passau, zwei vermeintlich schlagbare Gegner, zurück in die Spur.

Darius Kabacinski hat mit dem Schlagarm zu kämpfen und könnte wie der noch verletzte Johannes Stumpf beim TV Hilpoltstein ausfallen. © Tobias Tschapka



Darius Kabacinski hat mit dem Schlagarm zu kämpfen und könnte wie der noch verletzte Johannes Stumpf beim TV Hilpoltstein ausfallen. Foto: Tobias Tschapka



Am Samstagabend gastiert die Mannschaft beim TSV Gräfelfing, am Sonntagnachmittag steht das Gastspiel beim TTC Passau II an. Beide Teams sind ähnlich durchwachsen wie die Hilpoltsteiner in die Saison gestartet. Der TV bringt es auf 3:6, die beiden Gegner haben bei jeweils einem Spiel weniger, 2:6 Punkte.

Eigentlich sollte Hilpoltstein auf Augenhöhe sein, wenn da nicht das Verletzungspech wäre. Nach dem Ausfall Johannes Stumpfs muss Kapitän Andreas Wechsler womöglich auch noch auf seine Nummer eins, Darius Kabacinski verzichten – dessen Arm scheint auch aufgrund der hohen Trainingsintensität größere Probleme zu bereiten. So dürfte nicht nur Matthias Danzer zu weiteren Einsätzen kommen. Auch Aufschlagkünstler Florian Seitz aus der dritten Mannschaft steht mit seiner Routine in den Startlöchern.

Gräfelfing war vor gut einem Jahrzehnt noch gefeierter Bundesligist und lieferte sich jahrelang hochklassige Duelle mit der ersten TV-Mannschaft. An Nummer eins spielt inzwischen der junge Jonas Becker, an dessen Seite Publikumsliebling Daniel Demleitner, der aber erst zweimal gewonnen hat.

Hilpoltstein Außenseiter

Viel Routine stellt man in der Mitte mit Berthold Pilsl und Christopher Triep, komplettiert wird das Sextett von Ben Winter und Dominik Fasching. In Bestbesetzung dürfte die TV-Truppe eine gute Siegchance besitzen, ohne Kabacinski und Stumpf geht sie als klarer Außenseiter ins Duell.

Ähnliches dürfte für das Sonntagsspiel in Passau gelten. Dort spielt mit Martin Schauer ein Altbekannter und Ex-Bundesligaakteur an Position eins, gefolgt vom jungen Christoph Mader. Die Mitte bilden Christoph Frauendorfer und der Alt-Internationale Andreas Weikert. Sebastian Schröttner sowie der routinierte Torsten Schaller komplettieren die Mannschaft.

Auch wenn der TV geringe Chancen zu haben scheint, so gilt es doch dringend, wieder Punkte einzufahren, will man sich nicht frühzeitig im Tabellenkeller einnisten. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und der gute Teamgeist sollen dafür sorgen, den einen oder anderen Punkt nach Hilpoltstein mitzunehmen.

mu