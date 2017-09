Kalter, aber flammender Abschluss "am S(tr)and"

Die Stadtgartenparty in Roth fand bei ihrer letzten Auflage für dieses Jahr nur einige hartgesottene Anhänger - vor 1 Stunde

ROTH - Zum letzten Mal in diesem Jahr wurde die normalerweise sehr gut besuchte Stadtgarten-Party "Roth am S(tr)and" gefeiert, zu der die Stadt Roth in diesem Sommer mehrmals eingeladen hatte.

Flammender Abschluss einer kühlen Party. Die letzte Auflage von „Roth am S(tr)and“ hatte wegen der schlechten Wetterprognose nicht allzu viele Fans in den Stadtgarten gelockt, die aber waren begeistert. © Foto: Tobias Tschapka



Angesichts der schlechten Wetterprognose ließen sich diesmal allerdings nicht allzu viele Kreisstädter hinaus ins Grüne locken, wenngleich pünktlich zum Start am späten Nachmittag sogar die Sonne herauskam, und geregnet hat es die ganze Party über nicht. Die Stadt und ihre Partner, die Veranstaltungsfirma "Vitolico Events" und das Restaurant "Waldblick", bereuten ihre Entscheidung dennoch nicht, die Abschlussveranstaltung von "Roth am S(tr)and" abgehalten zu haben, denn die kleine Gruppe hartgesottener Stadtgartenfans kam voll auf ihre Kosten. Kuschelige Decken wärmten von außen, Bratwürste, Flammkuchen, heißer Caipirinha und Apfelpunsch von innen.

Zum Schutz vor Regen fand die Party erstmals auf der Seebühne statt, unter deren Dach alle Gäste locker Platz fanden. Dort hatte man auch einen guten Blick auf die faszinierende Feuerschau des Flammenartisten Eberhard Wolter: Der lodernde Feuerschein spiegelte sich im Weiher vor der Seebühne und bereitet damit der "Roth am S(tr)and"-Saison einen würdigen Abschluss.

tts