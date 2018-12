Kamera ab für Bratwürste und Kirche

Der aus dem BR bekannte Reisende "Gernstl" und sein Team besuchten Landkreis Roth - vor 54 Minuten

ROTH - Ist es die Landschaft, sind es die nostalgischen Klischees oder ein Lebensgefühl, das Bayern ausmacht? Um selbiges zu erforschen, haben sich Franz Xaver Gernstl und sein Team in der Mitte des Freistaats herumgetrieben und dabei auch im Landkreis Roth Station gemacht. Zu sehen am Dienstag, 25. Dezember, 18.45 Uhr, im Bayerischen Fernsehen.

Haben sich für die neueste Staffel von „Gernstl unterwegs“ auch im Landkreis Roth herumgetrieben: Kameramann Hans Peter Fischer, Franz X. Gernstl und Tonspezialist Stefan Ravasz. Zu sehen am 25. Dezember im BR. © Bayerischer Rundfunk



Haben sich für die neueste Staffel von „Gernstl unterwegs“ auch im Landkreis Roth herumgetrieben: Kameramann Hans Peter Fischer, Franz X. Gernstl und Tonspezialist Stefan Ravasz. Zu sehen am 25. Dezember im BR. Foto: Bayerischer Rundfunk



Mitte Februar war es, als Kameramann Hans-Peter Fischer plötzlich in der Redaktion der Hilpoltsteiner Zeitung stand und freundlich nachhakte, welche außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Landkreis Roth denn zu bieten hätte. Typen, um sie Gernstl-like zu porträtieren.

Die Redaktion erbat sich Bedenkzeit und lieferte letztlich an die 40 Namen. Von ihnen werden am 25. Januar zwei über die Mattscheibe flimmern: Metzger Martin Burmann aus Pfaffenhofen und Pfarrer Bernhard Nikitka aus Eckersmühlen. Ihnen widmet sich unter anderem der erste Teil der neuesten "Unterwegs"-Trilogie, in der Franz Gernstl, sein Kameramann HP "Fisch" und Tonchef Stefan Ravasz von der Mitte Bayerns aus gestartet sind.

Back to the roots also. Denn in den vergangenen Jahren war das Trio vor allem im Ausland unterwegs: in den USA, Niederlanden, Italien, Irland. "Wo sind die Bayern?" hatte man sich als Fragestellung zugrunde gelegt und Exilanten in der Ferne besucht. Menschen, die sich jenseits der Heimat eine neue eingerichtet haben. Unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Motivationen, dem Freistaat den Rücken zu kehren. Eines allerdings vereinte diese Persönlichkeiten trotz aller Spezifika: der Wunsch, eines Tages zurückzukehren.

In der neuesten Staffel von "Gernstl unterwegs" treiben sich die drei Herren mit Kamera und Tonangel wieder "dahoam" herum. Los geht’s in Folge eins von der geographischen Mitte Bayerns aus, in Kipfenberg im Altmühltal.

Sie besuchen dort die letzte Bier brauende Nonne der Welt, um sich anschließend auf nach Pfaffenhofen im Landkreis Roth zu machen, wo sie sich beim bodenständigen Metzgermeister Burmann in der Herstellung von Brotbratwürsten versuchen.

Danach folgt eine philosophische Stippvisite beim evangelischen Eckersmühlener Ausnahmepfarrer Bernhard Nikitka, der einen angenehmen Kontrapost zum Hybris sprühenden Bildhauer Karl Valentin Angerer darstellt. Doch sympatische Eigenbrötler seien sie allesamt, versichert die Filmcrew nach dem Dreh.

Sendetermine: Dienstag, 25. Dezember, "In der Mitte Bayerns"; Mittwoch, 26. Dezember, "Im Gäuboden und im Bayerischen Wald"; Dienstag, 1. Januar, "Im Chiemgau". Sendezeit: jeweils 18.45 Uhr.