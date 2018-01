Wenn der Bund Deutscher Karneval (BDK) zum Freundschaftstreffen lädt, ist das ein Ritterschlag für den Gastgeber. Beim 24. Treffen waren am Wochenende 79 Gruppen aus Süddeutschland in Spalt zu Gast.

Hannes Ringlstetter samt Band machte Station in der Rother Kulturfabrik, um dort seine zahlreich erschienenen Besucher mit auf eine musikalische Weltreise der besonderen Art zu nehmen. Das aktuelle Programm heißt "Paris. New York. Alteiselfing", was für eine sowohl international aufgestellte als auch eine tief in Ringlstetters niederbayerischen Heimat verwurzelte Musikauswahl steht.

Der Titel der Show war zugleich Programm: "Don`t stop the music - the evolution of dance", so das Motto der 16 Tänzer, die derzeit durch Deutschland touren und am Wochenende Stopp in der Rother Kulturfabrik machten. Dort ließen sie Musik- und Tanzhistorie zwischen den "Goldenen 20er" und den Superstars von heute Revue passieren.