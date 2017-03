Das Technische Hilfswerk (THW) hat am Wochenende die Trogbrücke Meckenlohe des Main-Donau-Kanals für eine planmäßige Bauwerksüberprüfung trockengelegt. In den kommenden Wochen sind die Reinigung des Kanaltroges sowie Instandsetzungsarbeiten an den Beton- und Asphaltflächen geplant. Für die Pumpaktion der insgesamt rund 50 Millionen Liter Wasser wurden verschiedene Großpumpen verwendet, die zwischen 6000 und 21.000 Liter pro Minute aus dem Teilabschnitt herausbeförderten. © Tobias Tschapka