Karikaturen-Band: Thalmässinger vereint Cartoons und Liebe zu Metal-Musik

Alexander Pfefferle alias "Alistration" veröffentlicht seinen ersten Band

THALMÄSSING - Seine Karikaturen sind skurril und witzig. In Zeitungen und im Internet werden seine Cartoons veröffentlicht. Nun legt der Thalmässinger Alexander Pfefferle, Jahrgang 1989, seinen ersten Band mit Karikaturen vor. "Ein kleiner Metal-Guide - Schwermetallische Cartoons" nennt Pfefferle sein Erstlingswerk, das soeben erschienen ist.

Der Thalmässinger Cartoonist Alexander Pfeffele alias „Alistration“ hat sein erstes Buch mit Karikaturen auf den Markt gebracht. © Foto: Robert Unterburger



In seinem Thalmässinger Atelier hängen überall Karikaturen an der Wand oder liegen auf einem großen Tisch. Daneben stehen ein Keyboard und ein Computer. "Hier riecht es nach Arbeit und hier ziehe mich zurück, um neue Ideen umzusetzen", lächelt Alexander Pfefferle. Der Autor und Zeichner absolvierte ursprünglich eine Ausbildung zum Industriekaufmann, ehe er sich für den Studiengang "Design" an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg entschied. Vier Jahre lebte er in Nürnberg; inzwischen ist er wieder in seinem Heimatort Thalmässing.

Kleine Bildergeschichten

"Ich habe schon als Kind im Kindergarten kleine Bildergeschichten gezeichnet", sagt der junge Künstler. Eine Passion, die ihn nicht mehr losließ. Durch seine Leidenschaft, das Zeichnen, und sein Interesse für Comics entwickelte er sich zum Illustrator und Cartoonisten. "Comics mit Wortwitzen zeichne ich seit rund zehn Jahren", so Pfefferle, "bei einem Praktikum bei den Nürnberger Nachrichten habe ich während meines Studiums die ersten Cartoons in der Zeitung veröffentlicht."

Neben Beiträgen für Tages- und Satirezeitungen, beispielsweise in der Rubrik "Extra Jugend" der NN, erregten seine Bilder auch in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit. Auf Facebook, Twitter und Tumblr veröffentlicht er regelmäßig seine Arbeiten unter dem Künstlernamen "Alistration". Der Namen ist eine Wortschöpfung von ihm — zusammengesetzt aus dem Spitznamen "Ali" und "Illustration".

Heavy-Metal-Karikaturen neu auf deutschem Büchermarkt

Pfefferle spielte mehrere Jahre als Hobbymusiker in einer Band. Sein erstes Cartoon-Buch vereint seine Vorliebe für Heavy Metal und Cartoons. "Ja, ich bin selber ein Metal-Fan und stehe auf Stilrichtungen wie Melodic Death Metal, Thrash Metal, Power Metal, Progressive Metal oder Black Metal". Zu seinen Lieblingsbands zählt er große Namen der Rockgeschichte wie "Black Sabbath", "Metallica", "Iron Maiden", "Slayer", "Dream Theater", "Pantera", "Immortal" und "Rammstein". All diesen Bands hat "Alistration" alias Alexander Pfefferle ein kleines Kapitel mit knappen Informationen über die Bands und Cartoon-Bildergeschichten gewidmet.

"Im Bereich der Heavy-Metal-Karikaturen gibt es noch gar nichts auf dem deutschen Büchermarkt, deshalb hat mich dieses Thema besonders gereizt", sagt Pfefferle, "große Verlage sprechen auf diese Thematik nicht so an." Und: "Ich dachte mir, so etwas könnte man auf den Markt bringen." Zunächst ließ er 750 Exemplare seines Buches drucken. "Davon sind schon über die Hälfte weg, deshalb lasse ich noch einmal 1000 Stück drucken", erklärt der Cartoonist. Zusätzlich ließ er Postkarten, Aufkleber, Bierdosen, T-Shirts und sogar Flaschenöffner mit seinen Karikaturen anfertigen.

Enorme Nachfrage

"Ich war im September mit einem Stand auf einem Festival in Hamburg, die Nachfrage nach solchen Dingen war enorm", lacht er. Pfefferle hat sein erstes Buch mit eigenen Cartoons als Bachelor-Arbeit während seines Studiums eingereicht. "Beim Design-Studium geht es um Ideen und Kreativität und irgendwann kommt man auf die Idee, daraus mehr zu machen und es auf den Markt zu bringen", berichtet er.

Und woher bezieht "Alistration" seine Ideen? "Auf dieses Buch bezogen war es natürlich meine Vorliebe für Metal-Musik, aber ich zeichne auch viele Tiere mit menschlichen Eigenschaften", so Pfefferle, "oft sind es auch Redewendungen oder Missverständnisse, die ich mit zeichnerischen Mittel parodiere."

"Ich lasse mir gerne Zeit"

Hat er bestimmte Vorbilder? "Es gibt viele Vorbilder, angefangen von Walter Moers mit seinen Käptn-Blaubär-Karikaturen bis hin zu den Nicht-lustig´- Comics von Joscha Sauer oder den Comics von Ruthe Ralph", erklärt Alexander Pfefferle. Natürlich wird man auch von amerikanischen und belgischen Cartoons inspiriert, aber ich versuche, meinen eigenen zeichnerischen Stil zu entwickeln."

Seine Karikaturen entstehen nicht spontan und nicht im Hau-Ruck-Verfahren. "Ich lasse mir gern Zeit", sagt er, "manche Karikaturen entstehen oft an einem Tag, für andere brauche ich länger, das ist ganz unterschiedlich." Und es kommt ganz selten vor, dass er sich mal von einer Idee verabschiedet: "Meist kommt immer was raus, mit dem ich zufrieden bin." Wird es einen Fortsetzungsband geben? "Ja, ich will ein zweites Buch machen, das thematisch aber in eine andere Richtung geht", so Pfefferle.

Das Erstlingswerk "Ein kleiner Metal-Guide - schwermetallische Cartoons" hat rund 80 Seiten und kostet 17,95 Euro. Es ist erhältlich im Buchhandel und bei Sandra Vogel, www.piepmatz-verlag.de/shop/metalguide.

ROBERT UNTERBURGER