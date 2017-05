Katzen und Vögel im Garten zählen

LBV und NABU rufen zu Mitmach-Aktion auf — Eine Stunde lang beobachten - vor 12 Minuten

LANDKREIS ROTH - Zum 13. Mal laden der LBV und sein bundesweiter Partner NABU vom 12. bis 14. Mai zur Sommervogelzählung ein. Alle bayerischen Naturfreunde sind dazu aufgerufen, eine Stunde lang jeden Vogel in ihrem Garten, auf dem Balkon oder in einem Park zu zählen.

Amseln halten sich gerne in den heimischen Gärten auf. © Foto: Felix Kästle



Zusätzlich fragt der LBV auch nach der Häufigkeit von Katzenbesuchen am Beobachtungsort. Die Ergebnisse des "Citizen Science"-Projekts liefern Aufschluss über die Entwicklung der heimischen Vogelwelt und die Bedeutung des Lebensraums Garten.

Gärten, Balkone und Parks können wahre Naturparadiese sein und einer Vielzahl an Tierarten ein Zuhause bieten. "Eine Vielfalt an heimischen Pflanzen und Strukturen wie Totholz, Steinmauern und wilden Ecken, erhöht die Bedeutung von Gärten und Parks vor allem in dichten Siedlungsräumen", erklärt Martina Gehret, die Verantwortliche für Citizen Science beim LBV.

Der Garten als "Naturschutzgebiet" wird aber immer wichtiger für die Tier- und Vogelwelt. Denn durch die zunehmend industrialisierte und intensivierte Landwirtschaft wird der Lebensraum vieler Tierarten großflächig zerstört oder unbewohnbar gemacht.

Auch in diesem Jahr möchte der LBV herausfinden, wie oft eine Katze in den bayerischen Gärten zu Besuch ist. "Gartenbewohner, die besonders nah am Boden leben oder nisten, aber auch unerfahrene Jungvögel, können leicht zur Beute der lautlosen Jäger werden", weiß Gehret.

Mitmachen ist einfach: Man setzt sich vom 12. bis zum 14. Mai eine Stunde lang mit Block und Stift in den Garten, Park oder auf den Balkon und zählt in diesem Zeitraum alle Vögel, die zu beobachten sind. Die Daten können direkt online in ein Formular eingegeben, per Post abgeschickt oder über Fax zum LBV gesandt werden. Für Laien unter den Teilnehmern bietet der LBV zusätzlich Steckbriefe mit den 30 häufigsten Gartenvögeln auf seiner Homepage an.

www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de