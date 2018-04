"Keine Tötungsmaschinen"

Hundetrainer Sven Unkelbach aus Brunnau zum Thema "Kampfhunde" - vor 1 Stunde

Anfang dieses Monats tötete der Staffordshire-Mischling "Chico" in Hannover eine 52-Jährige und ihren 27-jährigen Sohn. Nur wenige Tage später biss – vermutlich ebenfalls ein Staffordshire-Mix, – im Odenwald ein siebenmonatiges Kind in den Kopf, das kurz darauf starb. Daraufhin entwickelten sich vor allem in den sozialen Netzwerken hitzige Debatten, wie man künftig mit solchen Tieren umgehen soll. Hundetrainer Sven Unkelbach (42) aus Brunnau, der in Allersberg eine Hundeschule führt, stand unserer Zeitung in puncto Kampfhunde Rede und Antwort. Unkelbach beschäftigt sich seit fast zwei Jahrzehnten mit "des Menschen besten Freund", wie es landläufig gerne heißt.

Sven Unkelbach und seine beiden Hunde Rico und Bello. Für den Experten gilt: „Kampfhund ist nicht gleich gefährlicher Hund.“ © Foto: Hundeschule Rothsee



Herr Unkelbach, was halten Sie persönlich von der Einstufung (vermeintlich) gefährlicher Hunde in Listen, wie es beispielsweise in Bayern usus ist?

Sven Unkelbach: Obwohl auch die Gene eines Hundes sich auf das Verhalten auswirken, sind die Hauptursachen die Hunde gefährlich werden lassen ein unpassendes soziales Umfeld, Probleme in der Beziehung Hund-Besitzer und verpasstes Lernen im Welpenalter und in der Pubertät. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, dass Hunde einer bestimmten Rasse generell als gefährlich einzustufen sind. Wenn schon eine Liste, dann müsste da drin stehen "Herr X mit Hund Y"und nicht zum Beispiel "Der Bullterrier". Von Kampfhundelisten – wie in Bayern noch praktiziert — halte ich nichts.

Wie definieren Sie einen Kampfhund? Oder lehnen Sie diesen Terminus ab?

Sven Unkelbach: Ein Kampfhund ist für mich ein Hund, der dafür gezüchtet wird oder wurde gegen Artgenossen oder andere Tiere zu kämpfen und dabei Eindruck zu machen. Kampfhunde sind allerdings keine Tötungsmaschinen, sondern können bei entsprechender Haltung und Erziehung ganz tolle und ungefährliche Begleiter, ja sogar Rettungshunde, werden. Kampfhund ist nicht gleich gefährlicher Hund.

Hatten Sie schon Kampf- oder eben Listenhunde bei sich im Unterricht? Wenn ja, hatten diese mehr Aggressionspotenzial als andere Hunde?

Sven Unkelbach: Natürlich habe ich seit über 16 Jahren auch immer wieder sogenannte Kampf- und Listenhunde im Unterricht. Es gibt nicht nur bei den Kampfhunden, sondern auch bei zum Beispiel Terriern oder Herdenschutzhunden, vorgestrickte (genetisch bedingte) Verhaltensmuster, die, wenn diese nicht in die richtigen Bahnen gelenkt werden, problematisch sind und zur Gefahr werden können. Für das Aggressionspotenzial eines Hundes spielen Genetik und Epigenetik durchaus eine Rolle, nicht nur bei Kampfhunden. Dass Kampfhunde generell mehr Aggressionspotenzial hätten als andere Hunderassen? Nein!

Es gibt die sogenannte 20/40-Regelung, die beispielsweise in Nordrhein-Westfalen die Hundehaltung regelt. Erklären Sie doch bitte das Prinzip dieser Regelung und ihre Meinung dazu.

Sven Unkelbach: Diese Regelung betrifft Hunde mit 20 Kilogramm oder mehr und Hunde mit einer Widerristhöhe von 40 Zentimeter oder mehr. Wer in Nordrhein-Westfalen einen 20/40-Hund hält, muss die Haltung melden und einen Sachkundenachweis erwerben. Darüber hinaus müssen diese Hunde mit einem Microchip gekennzeichnet und auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen an der Leine geführt werden. Diese Regelung indiziert, dass Hunde mit 18 Kilogramm weniger gefährlich sind, als Hunde mit 20 Kilo und dass Hunde mit 40 Zentimetern Größe erstmal weniger Rechte haben als Hunde, die nur 38 Zentimeter groß sind.

Das ist zwar ein ganz interessanter Ansatz, teilt die Hundewelt aber wieder in mehrere Lager. Warum nicht für alle die gleichen Vorschriften?

Was sollte man Ihrer Ansicht nach mit auffällig gewordenen Hunden machen?

Sven Unkelbach: Dazu müsste man erstmal definieren was "auffällig" bedeutet. Hunde, die Menschen ernsthaft verletzt haben, müssten gemeinsam mit ihren Besitzern begutachtet und es muss im Einzelfall beurteilt werden, ob ein entsprechendes Training, die Wegnahme des Hundes oder im Extremfall auch das Einschläfern Sinn macht.

Immer wieder im Gespräch ist ein sogenannter Hundeführerschein. Wie könnte der Ihrer Ansicht nach ausschauen?

Sven Unkelbach: Ein bundeseinheitlicher Hundeführerschein oder Sachkundenachweis wäre sehr wünschenswert. Um diesen zu bekommen, sollte ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden, sodass beispielsweise gewalttätige Menschen eben keinen Kampfhund oder anderen Hundetypus, den man leicht aggressiv machen kann, bekommen können. Grundwissen über Haltung und Eigenheiten eines domestizierten Raubtieres, wie es ein Hund nun mal ist, sollten abgefragt werden und zumindest in groben Zügen sollte ein Hundebesitzer darüber Bescheid wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Hundeverhalten zu manipulieren (Lerntheorie). Dann sollte das Mensch-Hund-Team auch unbedingt in der Öffentlichkeit überprüft werden. Weniger dahingehend ob der Hund perfekt "Sitz-Platz-Fuß" kann, sondern eher ob von dem Team eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Ob der Halter sich rücksichtsvoll verhält und das Verhalten seines Hundes in schwierigen Situationen richtig einschätzt.

Es gibt in Deutschland Vereine, in denen Privatleute ihre Hunde scharf machen (können) - völlig legal. Das Ganze firmiert unter Hundesport. Eine pervertierte Form der Hundeerziehung?

Sven Unkelbach: Eine sehr spezielle Kultur auf jeden Fall. Einerseits verbietet man Hunde ihrer Rasse wegen, andererseits werden Hunde beim Schutzhundesport zum Teil scharf gemacht. Ohne jegliche Kontrolle durch öffentliche Organe werden hier Hunde zu "Waffen" ausgebildet. Da stimmt aus meiner Sicht irgendwas nicht. Man sollte schon einen Grund nachweisen, warum man Hunden lehrt, Menschen zu beißen.

Interview: HARRY RÖDEL