Keine Verletzten bei Zimmerbrand in Rother Pflegeheim

Der Zimmerbewohner wird aktuell der Brandstiftung verdächtigt - vor 1 Stunde

ROTH - In einem Rother Pflege- und Wohnheim brach am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einem Zimmer ein Feuer aus. Das Zimmer brannte komplett aus und rund 70 Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Bilderstrecke zum Thema Zimmerbrand in Rother Pflegeheim: Niemand wurde verletzt Bei einem Zimmerbrand in einem Pflege- und Wohnheim in Roth mussten rund 70 Bewohner kurz vor Mitternacht evakuiert werden. Das Zimmer brannte komplett aus, verletzt wurde jedoch niemand. Der Bewohner des Zimmers wird aktuell der Brandstiftung verdächtigt.



Die Feuerwehr konnte zwar verhindern, dass die Flammen auf weitere Zimmer übergriffen, das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, wurde jedoch vollkommen zerstört. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten etwa 70 Bewohner des Heims vorübergehend evakuiert werden.

Acht Zimmer sind derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden in anderen Zimmern untergebracht. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Verdächtig ist dabei der 47-jährige Bewohner des Zimmers.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.