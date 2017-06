Kerwabuam verstehen ihr Handwerk

Kräftige Kerwabuam hiefen den 27 Meter langen Baum mit Muskelkraft und mit Hilfe von „Schwalben“ in die Senkrechte (Bild oben). Dazu spielten die Aurachtaler (Bild rechts) zünftig auf, die auch bereits am Donnerstag musikalisch den Ton angaben, den Gottesdienst am Sonntag umrahmten und auch heute zum Frühschoppen für beste Kirchweihmusik sorgen werden. © Fotos: Gsänger