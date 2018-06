Kinder zeigen "Die drei Geheimnisse von Fátima"

Kindergruppe der KAB Hilpoltstein hat Musical zu Wunder von 1917 einstudiert

HILPOLTSTEIN - Die Kindergruppe der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Hilpoltstein (KAB) zeigt am Samstag, 30. Juni, 15 Uhr, im Hofmeierhaus das Kindermusical "Fátima ruft".

Im Jahr 1917 soll die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern in Fátima erschienen sein. Mit diesem Geschehnis beschäftigt sich das Kindermusical „Fátima ruft“, das am Samstag im Hofmeierhaus aufgeführt wird. © Foto: Tobias Tschapka



Anlass dazu ist das Jubiläum der Geschehnisse im portugiesischen Fátima, bei dem zwischen Mai und Oktober 1917 drei Hirtenkindern zunächst dreimal einen Engel und später sogar die Gottesmutter Maria erschienen sein soll. Sie soll den Kindern Botschaften übermittelt haben, die als die "Drei Geheimnisse von Fátima" in die Geschichte eingingen.

Beim sogenannten "Sonnenwunder" am 13. Oktober 1917, bei dem auch noch Tausende andere Zeugen anwesend gewesen sein sollen, sollen nach einem Regenguss die Wolken aufgebrochen und die Sonne als eine undurchsichtige, sich drehende Scheibe am Himmel erschienen sein. Unter anderem wurde berichtet, sie sei erheblich weniger hell als gewöhnlich gewesen und habe bunte Lichter auf Landschaft, Anwesende und Wolken sowie Schatten geworfen.

Bald im Himmel

Das Musical beschäftigt sich auch mit dem weiteren Leben der drei Kinder. Die Geschwister Francisco und Jacinta Marto starben wenige Jahre nach der Erscheinung. Laut Überlieferung hat die Gottesmutter dem Geschwisterpaar versprochen, sie bald in den Himmel zu holen. Im Jahr 2017 wurden beide von Papst Franziskus heiliggesprochen. Ihre Cousine Lúcia dos Santos, das älteste der drei Kinder, wurde Ordensfrau und wechselte später in den Orden der Karmeliten in Coimbra, wo sie am 13. Februar 2005 mit 97 Jahren verstarb.

Authentische Texte

Die Texte des Musicals gelten als authentisch, sie stammen alle aus Biografien oder Briefen der Beteiligten, sodass die Zuschauer tief in die Geschehnisse vor hundert Jahren eintauchen können. Das Musical der zehnköpfigen KAB-Kindergruppe entstand unter der Leitung von Ute Endres, Pfarrer Franz Schmid und Liselotte Zahner, die in den vergangenen Jahren schon die Stücke "Elisabeth von Thüringen" (2012), "Franziskus von Assisi" (2014), "Ich lass dich nicht im Regen stehen – Don Bosco" (2015) und "Joseph aus Kanaan – eine Geschichte über Gottvertrauen und Barmherzigkeit" (2016) einstudiert haben. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendarbeit sind willkommen. Bereits ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit zum geselligen Kaffeetrinken.

Eine zweite Vorstellung findet am Mittwoch, 4. Juli, im Pfarrheim in Jahrsdorf statt. Hier gibt es Kaffee und Gebäck um 15 Uhr, die Vorstellung beginnt um 16 Uhr.

tts