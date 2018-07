Kindergarten-Sportfest Hilpoltstein: Flamingos und Zehenbagger

Vorschüler sportelten mit Begeisterung in der Stadthalle - vor 30 Minuten

HILPOLTSEIN - Sollte nicht heute das Kindergarten-Sportfest in der Stadthalle Hilpoltstein stattfinden? Im Eingangsbereich jedenfalls war von den über 100 Vorschulkindern kein Laut zu vernehmen. Im Gegenteil, sie warteten, in elf Riegen eingeteilt, diszipliniert auf die Dinge, die da kommen sollten.

Wie der Flamingo auf einem Bein balancieren, das war eine der Übungen, die die Kleinen beim Kindergartensportfest absolvierten. © Foto: Manfred Klier



Wie der Flamingo auf einem Bein balancieren, das war eine der Übungen, die die Kleinen beim Kindergartensportfest absolvierten. Foto: Foto: Manfred Klier



Der TV Hilpoltstein hatte die Kinder von Schutzengel-, Arche-Noah- und Bartimäuskindergarten, von der Räuberkiste und von der Schulvorbereitenden Einrichtung der Comeniusschule zu diesem sportlichen Ereignis eingeladen.

Elke Stöhr, die Vorsitzende des TV Hilpoltstein, bedankte sich schon im Voraus bei den Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Klassen der Realschule, die sich an ihrem Projekttag freiwillig als "Kampfrichter" gemeldet hatten. Ihre Aufgabe war es, in die Laufzettel der Kinder Smileys zu stempeln, wenn sie eine Übung absolviert hatten. Betreut wurden die neun Stationen von Übungsleitern des TV Hilpoltstein. Schon Wochen vorher waren sie zu den Kindergärten hinausgegangen und hatten mit den Vorschulkindern geübt, sodass es heute wie am Schnürchen klappte.

Da wurde zunächst der Gleichgewichtssinn trainiert, als es hieß, wie ein Flamingo auf einem Bein zu stehen. Beim "Zehenbagger" wurden Gegenstände mit den Zehen gegriffen und hochgenommen. Der Koordinationsfähigkeit dienten das Hochwerfen eines Luftballons und das Hochhalten durch Antippen. Geschicklichkeit und Kraft waren zum Durchqueren eines Tunnels aus Matten und Ringen erforderlich.

Verschieden Bälle auf den Boden prellen und auffangen, das diente der Differenzierungsfähigkeit. Nicht für alle einfach war es, auf der schmalen Langbank balancierend das Gleichgewicht zu halten. Auf einem Bein stehend ein Tuch dem Partner zuzuwerfen und aufzufangen, das erforderte gute Reaktionsfähigkeit. Einen Teddybär kann man auch in Rückenlage auf den Füßen balancieren, um Kraft, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit zu schulen. Und schließlich waren beim Kängurusprung durch am Boden liegende Reifen Sprungkraft und Differenzierungsfähigkeit erforderlich. Natürlich müssen bei einem Sportfest auch Medaillen verliehen werden. Die durften die Kinder sogar selber herstellen und umhängen, sodass es am Schluss weder Sieger noch Besiegte gab.

kli