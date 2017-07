Kindertheaterfestival in Roth: Gewinner im Malwettbewerb ausgezeichnet

ROTH - Rekordbeteiligung im Kulturfabrik-Jubiläumsjahr: Der Malwettbewerb zum 23. Kindertheaterfestival "Pfiffige Woche & Co." spornte so viele kleine Nachwuchskünstler wie noch nie an, ihre Erlebnisse im Theater zu malen.

Nach dem Besuch einer Veranstaltung im Rahmen der Pfiff-Woche in der Kulturfabrik Roth durfte der Pinsel geschwungen werden. Freude am Malen und dazu noch jede Menge Kreativität ließen erstaunliche Kunstwerke entstehen. © Kulturfabrik Roth



Insgesamt 344 Kinder aus 13 Kindergärten in Roth, Hilpoltstein, Freystadt, Georgensgmünd, Allersberg, Heideck und Greding hatten für den Wettbewerb ihre Bilder eingereicht. Die Gewinner-Kinder und teilnehmenden Gruppen wurden bei einer Preisverleihung mit Malkästen, Stifte-Sets und Spielen für ihre kreativen Ideen belohnt.

Bürgermeister Ralph Edelhäußer überreichte die von der Sparkasse gestifteten Preise und lobte zusammen mit Geschäftsstellenleiter Markus Kratzer und Monika Ammerer-Düll von der Kulturfabrik die Fantasie und Malfreude der kleinen Künstler.

Die schönsten Bilder sind in einer Ausstellung noch bis 11. August in der Sparkassen-Hauptstelle in Roth zu sehen.

rhv