Kirchencafé und EineWeltLaden bekommen in Roth ein neues Domizil

Fenster in der Stadt — Eröffnung am 31. Oktober - vor 1 Stunde

ROTH - Aufmerksamen Stadtgängern wird es bereits aufgefallen sein: Es tut sich etwas hinter den großen Fenstern der Ladenräume direkt neben der Stadtkirche. Kein neues Geschäft wird dort eingerichtet, sondern die evangelische Kirchengemeinde schafft Raum für eine neue Art gemeindlicher Aktivität: "FiS" – Fenster in der Stadt – heißt das Projekt, das mit der Eröffnung des FiS-Cafés am Reformationstag startet.

Christine Kohler, Elisabeth Düfel und, Ulrike Bartelt helfen hier zusammen, damit bis zum Eröffnungstag der Raum hübsch und einladend wirkt. Foto: Foto: Steffi Graff



Ein neues Kirchencafé, nachdem das bisherige im Sommer zusammen mit dem EineWeltLaden das Alte Kantorat verlassen hat? Ja auch, aber noch viel mehr als das. Hinter den großen Schaufenstern entsteht ein großzügiger und transparenter Raum, der das Gemeindeleben in Zukunft bereichern, erweitern und verändern soll.

Offen im Sinne von niederschwellig und einladend – so möchte die evangelische Kirchengemeinde in das 501. Jahr nach der Reformation gehen. Seit fast einem Jahr arbeitet eine Gruppe aus Gemeindemitgliedern zusammen mit Pfarrerin Elisabeth Düfel an einem Konzept, in dem das Café als gemütlicher Treffpunkt nur eines von vielen Puzzleteilen ist.

Eine großzügige Erbschaft hat die Gemeinde in die finanzielle Lage versetzt, dieses Gemeindeentwicklungsprojekt auf die Füße zu stellen. Die ehemaligen Ladenräume hinter der Kirche sind gemietet und werden gerade noch renoviert. Küche und Theke sind aus dem Alten Kantorat umgezogen. Zusätzliche Stunden für eine hauptamtliche Koordinatorin sind beantragt. Viele Menschen innerhalb der Gemeinde sind schon jetzt begeistert dabei.

Kirche mitten im Leben

"Mit dem FiS", so Elisabeth Düfel, "laden wir die Menschen ein, zu uns zu kommen und ihre Wünsche, Ideen und Impulse in die gemeinsame Gestaltung kirchlichen Gemeindelebens hineinzutragen." Kirche für alle, zum Kennenlernen und Mitmachen soll im FiS, mitten in der Stadt und damit mitten im Leben, einen neuen, attraktiven Rahmen finden.

Fenster bestimmen den Raum, Fenster, durch die man sowohl neugierig und interessiert in die Gemeinde hineinschauen kann, als auch von innen heraus wahrnehmen kann, was sich um die Gemeinde herum tut. Fenster, die viele Einblicke bieten, die viele Sichtweisen zulassen.

Kirche, die mitten im Leben steht

Die Rother evangelische Kirchengemeinde nutzt das Reformationsjubiläumsjahr, um sich nicht nur rückblickend mit der 500-jährigen Geschichte der Reformation zu beschäftigen, sondern die Zukunft im reformatorischen Sinne weiter zu entwickeln. Kirche, die nicht nur hinter dicken Kirchenmauern und festen Gruppen stattfindet, sondern für jeden leicht erreichbar mitten im Leben steht. Die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und vor allem immer eins ist: einladend.

Nach dem Festgottesdienst am Reformationsjubiläumstag erhalten die Räume von "FiS — Fenster in der Stadt" den kirchlichen Segen, ab dann hat das Café bis in den Festabend hinein geöffnet Foto: Foto: Steffi Graff



Das ist die Grundidee des FiS. Kein fertiges Programm, sondern ein "erweiterter Kirchenraum" zum Wohlfühlen, ein "zeitgemäßes Angebot" für Menschen, die niederschwellig in Kontakt zur Kirche kommen wollen, ein "Entwicklungs- und Gestaltungsraum" für alle, die irgendwie Teil der Gemeinde sein oder werden möchten.

Offener Familientreff

Nur wenige Meter weiter, mit Zugang direkt von der Hauptstraße aus, liegt der neue Weltladen, auch ein von der Gemeinde getragenes Projekt, das mit dem FiS eng kooperiert. In den Startlöchern steht eine Gruppe junger Familien aus der Gemeinde, die mit ihren Kindern im FiS einen regelmäßigen offenen Familientreff ins Leben rufen möchte. Alles Weitere soll sich finden und wachsen.

Auch jenseits der inhaltlichen Entwicklungsarbeit bietet das FiS selbst nach der Eröffnung des Cafés noch reichlich "Baustellen". Noch nicht abgeschlossen sind zum Beispiel die Gespräche mit der Stadt darüber, wie man den Eingangsbereich zum FiS so gestalten kann, dass der Zugang barrierefrei und damit "niederschwellig" im Wortsinne wird.

Im Inneren hat die Gemeinde im Zuge der Renovierung bereits eine vorhandene Stufe herausgenommen. Im nächsten Schritt werden die sanitären Anlagen so umgebaut, dass eine barrierefreie Toilette entsteht. Diese wäre dann auch während aller Gottesdienste und Veranstaltungen, die in und um die Stadtkirche stattfinden, zugänglich – sofern die Stadt mitspielt und eine gute Lösung für das schräge Pflaster vor der Tür anbietet. Selbst das Anlegen einer provisorischen Rampe ist dort nämlich gar nicht so einfach.

Brot und Luther-Bier

Dennoch soll es jetzt endlich losgehen mit der Eröffnung des FiS-Cafés am 31. Oktober. Bis dahin hat das ehrenamtliche Team noch einiges zu tun: Möbel müssen aufgebaut, Lampen installiert, die letzten Einrichtungsgegenstände beschafft, die Spielecke eingerichtet, alles hübsch und manches (noch) provisorisch hergerichtet werden.

Nach dem Festgottesdienst am Reformationsjubiläumstag bekommen die Räume den kirchlichen Segen, ab dann hat das Café bis in den Festabend hinein geöffnet. Bis 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, danach Kürbissuppe, selbst gebackenes Brot und Luther-Bier.

Sofa, Stillsessel und Spielecke

Künftig wird das FiS-Café zunächst freitags von 14 bis 17.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sein. Der erste reguläre Öffnungstag ist der 10. November – Zufall oder nicht, genau der Geburtstag Martin Luthers. Hausgemachte Kuchen, fair gehandelte Tee- und Kaffeespezialitäten, kalte Getränke und kleine Snacks bietet das ehrenamtliche Café-Team dann immer gegen eine Spende an.

Verschieden große Tische laden zum Plausch in kleiner oder großer Runde ein, ein gemütliches Sofa zum Ausruhen oder Lesen, eine großzügige Spielecke, ein bequemer Stillsessel und eine Wickelecke laden zum Verweilen ein und bieten "Lebenswichtiges", das in der Stadt bislang schwer zu finden ist. Eine bunte Mischung aus Alt und Jung hofft das FiS-Team so in das neue Café locken zu können.

Auch tätige Mithilfe ist willkommen. Wer Zeit und Lust hat, kann sich jederzeit aktiv einbringen. Ansprechpartnerinnen dafür sind Christine Kohler, Telefon (0 91 71) 85 71 35, und Pfarrerin Elisabeth Düfel, Telefon (01 70) 2 09 44 56.

STEFFI GRAFF