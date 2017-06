KJR Roth: Elke Lades-Eckstein gibt den Vorsitz ab

LANDKREIS ROTH - Die langjährige KJR-Vorsitzende Elke Lades-Eckstein und ihr Stellvertreter Roger Büchner haben in der jüngsten Vollversammlung der Jugendverbände auf Landkreisebene angekündigt, ihre Ämter zur Herbstvollversammlung 2017 niederzulegen. Beide wollen mit diesem vorzeitigen Rücktritt ein Zeichen setzen, dass sie die Arbeit des Dachverbandes nicht mehr mittragen wollen. Dort seien Formalismen und Satzungsdiskussionen wichtiger als eine funktionierende tägliche Jugendringarbeit vor Ort.

Vorzeitiger Rücktritt: Die KJR-Vorsitzende Elke Lades-Eckstein(vorne links), hier im Bild bei der Vorstellung des Ferienpasses, und ihr Stellvertreter Roger Büchner legen ihre Ämter nieder. Foto: privat



Elke Lades-Eckstein und Roger Büchner sind der Ansicht, dass dem Dachverband der Bezug zur Basisarbeit zunehmend verloren gegangen sei. In den überörtlichen Sitzungen hätten in der Regel hauptamtliche Kräfte das Sagen, während auf Kreisebene vor allem ehrenamtliche Jugendvertreter tätig seien, die zunehmend durch allzu viele Vorgaben "von oben" überfordert würden. Daraus resultiere auch, dass die Bereitschaft, sich im Verband ehrenamtlich zu engagieren, immer geringer werde. Doch dies werde vom Dachverband ignoriert.

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat die anstehende Satzungsänderung. Unter anderem soll dabei strikt festgelegt werden, dass ein Vorsitzender/eine Vorsitzende sowie weitere Vorstandsmitglieder künftig nur noch zehn Jahre dieses Amt ausüben dürften. "Die Kreisjugendring-Vollversammlungen würden damit um die demokratische Kompetenz und die Wahlfreiheit beschnitten", kritisierten beide. Und: "Warum soll eine Vollversammlung nicht mehr entscheiden dürfen, wer und wie lange er an der örtlichen Sitze steht?"

Roger Büchner kämpfte seit gut eineinhalb Jahren in Absprache mit dem Vorstand auf überörtlicher Ebene gegen diesen Passus. Vergebens. "Unsere Bedenken wurden sowohl auf Bezirks- wie auf Landesebene nicht gehört", so Lades-Eckstein. Wenig motivierend, zumal wie gesagt immer weniger ehrenamtliche Jugendvertreter der Vereine und Verbände bereit seien, sich künftig verstärkt im Vorstand einzubringen.

Die seit 1990 amtierende KJR-Vorsitzende im Landkreis Roth kritisiert vor allem die zunehmende Bürokratisierung, die der Dachverband vorgibt. "Vieles was dort besprochen wird, hat mit der Realität auf örtlicher Ebene nur noch wenig zu tun. Da ist mir die Zeit zu schade, mich in solchen Sitzungen aufzuarbeiten und diese hinterher frustriert zu verlassen. Da leiste ich vor Ort lieber Basisarbeit". Auch bedauert sie, dass der Dachverband oftmals viel Geld ausgebe und Zeit opfere für schnelle öffentlichkeitswirksame "Eintagsfliegen", als geballte Anstrengungen in die tägliche Kommunalarbeit einfließen zu lassen.

Die Querelen mit dem Dachverband gibt es allerdings nicht erst seit gestern. Schon vor Jahren wandte sich der KJR Roth gegen eine Satzungsänderung die vorsah, dass der KJR-Vorstand päritätisch besetzt sein müsse. "Es sollte doch derjenige aufgestellt werden, der sich dieses Amt auch zutraut und nicht damit das Verhältnis Frau/Mann gewahrt bleibt", so die langjährige KJR-Vorsitzende. "Mit unserer Meinung sind wir damals bei denen da oben ganz schön angeeckt", erinnert sich Lades-Eckstein.

Elke Lades-Eckstein und Roger Büchner erklären, durch die frühzeitige Ankündigung des Rücktritts hätten die Jugendverbände im Landkreis Roth nun ausreichend Zeit, sich um die Nachfolge Gedanken zu machen. Ziel sollte jedoch sei, das hohe Niveau der Jugendringsarbeit im Landkreis Roth fortzusetzen.

Elke Lades-Eckstein gehört dem Kreisjugendring Roth seit 1979 an. 1982 wurde sie erstmals in den Vorstand gewählt und übte bis 1986 das Amt des Kassiers aus. Dann wurde sie von der Vollversammlung zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Seit 1990 steht sie dem KJR Roth vor.

Pikante Note am Rande, Elke Lades-Eckstein hat ihren Beschluss, vorzeitig zurückzutreten, just an dem Abend im Mai gefasst, als ihr Mann Herbert Eckstein mit vollem Herzen seine Bereitschaft bekundete, im Herbst 2017 erneut als Landrat zu kandidieren.

