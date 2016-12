Klangwelten reichen vom Wolf bis zum Weinglas

Musikschau von Rüdiger Oppermann begeisterte in der Kulturfabrik erneut mit Klängen aus sechs Kulturen - 18.12.2016 16:42 Uhr

ROTH - Seit 30 Jahren ist Rüdiger Oppermann mit seiner Musikschau „Klangwelten“ auf Tournee, häufig mit wechselnder Besetzung. Nicht immer sei alles nach Plan gelaufen, „aber ich mach’ so weiter!“, sagte er unter dem Applaus des Publikums in der Kulturfabrik. Zum wiederholten Male hatte er schon in der Rother Kulturfabrik gastiert.

Zwei Inuitfrauen aus dem kalten Norden, ein Harfenist aus Gambia, ein indischer Tablaspieler — die Klangwelten sind ein Zusammenspiel von sechs Kulturen auf vier Kontinenten. © Foto: Manfred Klier



Einige der Besucher im voll besetzten Saal erinnerten sich, dass Oppermann bereits vor 20 Jahren hier gewesen war. Musiker aus vier Kontinenten und sechs Kulturen hatte der Weltreisende diesmal auf der Bühne vereint. Fast alle hatte er schon in ihren Heimatländern erlebt.

Tata Dindin, „der Star aus Gambia“, machte den Anfang. Seine Kora ist eine Art Harfenlaute mit einer Stange, an der 21 Saiten befestigt sind, die hauptsächlich mit den Daumen gespielt werden. Hackbrett und Zither könnten ähnliche Klänge erzeugen. Dazu passte Tata Dindins sonore Stimme. Oppermann lieferte dazu auf seiner Keltischen Harfe das ergänzende Bassfundament. Er gilt als „Deutscher Meister der Keltischen Harfe“. Die Harfen dieses Autodidakten stammen aus eigener Werkstatt. Eine besondere Mechanik, eine Bassreflex-Deckenkonstruktion und ein elektromagnetischer Tonabnehmer sind die Besonderheiten dieser Instrumente.

Wichtiges Rhythmusinstrument

Schon von Anfang an ist der indische Tablaspieler Jatinder Thakur dabei. Fast tausend Konzerte habe er mit Oppermann gespielt. Das Trommelpaar „Tabla“ aus zwei unterschiedlich großen Trommeln ist das wichtigste Rhythmusinstrument der nordindischen Musik. Zum Gesang von Tata Dindin und Oppermanns Harfenklängen gab Thakur den Takt vor.

Die Inuit leben im kalten Norden Kanadas. Von dort kommen die beiden Inuitfrauen Cynthia Pitsiulak und Annie Aningmiuq. Bei ihrem archaischen Kehlkopfgesang „Katajaq“ stehen sie sich umschlungen gegenüber. Sie keuchen, heulen wie Wölfe, fauchen wie Eisbären, grunzen und hecheln, stöhnen lustvoll, bis eine der beiden zu lachen beginnt. Nach uralter schamanistischer Tradition wollen sie damit in Kontakt zur Tier- und Geisterwelt treten. Originell war der Inuit-Gesang auf jeden Fall, aber für unsere Ohren doch recht gewöhnungsbedürftig.

25 Jahre lang sei, so Oppermann, der Iran für Künstler verschlossen gewesen. Auftritte mussten erst genehmigt werden. Für Frauen war öffentliches Auftreten sowieso tabu. Dafür konnte das Rother Publikum erleben, was den Menschen im Iran entgeht. Mohsen Tehersadeh und seine Frau Marayam Hatef beherrschen nämlich den persischen Trommelbeat wie kaum ein anderer. Auf ihren in Deutschland gefertigten Handtrommeln erzeugen sie virtuose und mitreißende Klänge. Mit seinem warmherzigen Gesang ist das Paar ein musikalischer Botschafter der altiranischen Kultur. Etliche Minuten lang dauerte Tehersadehs Trommelsolo, bei dem man ein komplettes Schlagzeug zu hören glaubte. Mehrfacher Szenenapplaus und Oppermanns Feststellung „So etwas habe ich noch nie gehört“ bestätigten das meisterliche Spiel.

Vor 22 Jahren war Enkh Jargal nach einer zehntägigen Bahnreise aus der Mongolei in Deutschland angekommen und hatte dann neun Jahre bei Oppermann gelebt. Sein Kehlkopfgesang Kharkhira gilt in seiner Heimat als normale Art des Singens. Stimmbandmuskeln, Zwerchfell, Rachen-, Zungen- und Kehlkopfbewegungen müssen perfekt zusammenpassen, damit der Sänger einen abgrundtiefen Bass bis hin zu einer glasklaren Melodiestimme in einem Klanggeflecht erzeugen kann. Der hervorragende Sänger und Pferdegeigen-Virtuose ist ein viel gefeierter Musiker.

Schwebende Klänge von mit dem Finger zum Schwingen gebrachten Weingläsern erfüllten dann den Saal, von Enkh Jargals klarer Kopfstimme begleitet. In unterschiedlichen Formationen bewiesen die Musiker ihr gekonntes Zusammenspiel. Die Harfe Oppermanns begleitete das stakkatoartige Spiel des iranischen Paars. Dann brachte er einen einsaitigen Mundbogen zum Schwingen.

Die indisch-iranische „Fusionsgruppe“ vereinte einen Hindu und zwei Muslime, die sich mit ihren Trommeln ein musikalisches Frage-Antwortspiel lieferten. Zu ihrem fetzigen Spiel, bei dem „Hänschen klein“ herauszuhören war, gesellte sich der Sprechgesang von Jatinder Thakur.

Nach dem Finale gab es die mit langem Applaus geforderte Zugabe. Allerdings nur eine, obwohl das begeisterte Publikum mehr wollte. Aber die Musiker verabschiedeten sich freundlich winkend; sie hatten schließlich den ganzen Abend über hart gearbeitet und sich den Feierabend mehr als verdient.

MANFRED KLIER