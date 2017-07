Klassische Musikwünsche und neue Pils-Bar

Dreitägiges Kellerfest der Hilpoltsteiner Stadtkapelle lockte zahllose Besucher ins Freie - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Am Kreuzwirtskeller ging es drei Tage lang beschwingt und fröhlich zu, denn die Hilpoltsteiner Stadtkapelle feierte einmal mehr mit viel Musik und Speis und Trank ihr Kellerfest.

Von klassischer Blasmusik über Rock’n Roll, Swing bis hin zu Cha-cha-cha und jeder Menge Evergreens reichte die musikalische Bandbreite des Orchesters. © Foto: Tobias Tschapka



Von klassischer Blasmusik über Rock’n Roll, Swing bis hin zu Cha-cha-cha und jeder Menge Evergreens reichte die musikalische Bandbreite des Orchesters. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Von klassischer Blasmusik über Rock’n Roll, Swing, Cha-cha-cha und jeder Menge Evergreens reichte die musikalische Bandbreite des Orchesters unter der Leitung von Kapellmeister Oskar Kratochvil, der – wie von früheren Festen gewohnt – auch Publikumswünsche erfüllte.

Uniform und Schürze

Rund 50 aktive Mitglieder zählt die Stadtkapelle derzeit, und alle waren an diesem langen Wochenende im Einsatz – entweder in Uniform und mit Instrument auf dem Podest, oder mit Schürze und mit der Bewirtung der vielen Gäste betraut.

Natürlich durfte auch in diesem Jahr die obligatorische "Sau am Spieß" nicht fehlen, ebenso wenig wie die Tombola, wobei die Lose aus "Kellerschnaps-Fläschchen" bestanden. In dieser Tombola waren neben Bier und einem Liegestuhl als Hauptpreis wieder ein individuelles Ständchen der Hilpoltsteiner Stadtkapelle, zu gewinnen gab.

Neu war dieses Mal beim Besuchermagnet Kellerfest eine Pils-Bar, die das Publikum bestens annahm.

tts