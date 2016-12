Klatsche auf dem Gabentisch

Regionalliga: Heidecker Kegler verlieren gegen Lauf das letzte Spiel des Jahres 0:8 - 20.12.2016 17:21 Uhr

HEIDECK - Die Anlage in Liebenstadt ist für die Regionalliga-Kegler von Gut Holz Lauf ein Ort angenehmer Erinnerungen. Erst recht seit vergangenem Wochenende, als sie den gastgebenden Sportkameraden von Auf geht’s Heideck zum Jahresabschluss eine 8:0-Klatsche verpassten. So deutlich hätte das nicht sein müssen, denn das Satzverhältnis war ausgeglichen. Bei einer Holzzahl von 3303:3482 brauchten sich die Heidecker aber auch nicht über die Niederlage beschweren. In der Tabelle überwintern sie jetzt auf dem vierten Platz.

Während die Laufer bestens mit der Anlage in Liebenstadt zurechtkamen, haderte Kurt Schmidt mit dem Material. Foto: F.:tts



Der Tabellennachbar aus Lauf war in Heideck schon immer gut zurecht gekommen und ließ sich daher auch nicht vom Schwung der Gastgeber beeindrucken. Wie gewohnt machten sich Michael Schroeder und Volker Wambach auf, für Heideck die ersten Punkte einzufahren. Nach der Hälfte der Startpaarung lag Wambach dabei schon aussichtsreich in Front, konnte dann aber seinem stark aufspielenden Gegner nicht mehr ganz folgen und unterlag mit 531:555 (2:2). Schroeder hatte bis dahin alles im Griff und lag mit einer Topleistung hervorragend im Rennen. Doch im letzten Abräumen zauberte sein Kontrahent einen Fabeldurchgang auf die Anzeige, Schroeder musste sich trotz sehr guter Leistung 595:615 (2:2) geschlagen geben. Ein verpatzter Start mit 0:2 Mannschaftspunkten und 45 Holz Rückstand waren kein gutes Zeichen.

Im Mittelabschnitt sollten Martin Pahl und Kurt Schmidt die Partie wieder drehen. Nach der ersten Bahn lagen auch beide im Soll, doch danach sollte nicht mehr viel zusammen gehen. Pahl spielte dabei zwar fast fehlerfrei, knüpfte aber nie an sein gewohntes Niveau an. Er machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten und hatte am Ende mit mageren 523:538 (2:2) auch das Nachsehen. Schmidt haderte immer wieder mit dem Material und ließ so ebenfalls zu viel liegen. Auch er spielte zu keiner Zeit seine Fähigkeiten aus und blieb bei dürftigen 536:553 (2:2) unterlegen. Mit nun 0:4 MP und 77 Holz im Minus bahnte sich ein Debakel an, zumal die Gäste noch zwei Spieler aufboten, die in Heideck immer stark spielten.

Wie entfesselt

So stellten sich Mathias Wurm und Bernd Benzinger auf ein hartes Match ein. Wurm startete furios, stagnierte im Folgenden aber im Mittelmaß. Nach drei Bahnen lag er schon aussichtslos im Rückstand, sodass sein Schlussspurt viel zu spät kam. Für ihn endete die Partie mit 544:583 (2:2) unterdurchschnittlich. Aus dem Ehrenpunkt für Benzinger wurde auch nichts. Einen sensationellen ersten Durchgang des Gegners glich er zwar aus, hatte dann aber gegen einen entfesselt aufspielenden Kontrahenten keine Chance. Mit ansehnlichen 574:638 (1:3) ging seine Leistung angesichts des überragenden Spiels auf der Nebenbahn unter.

Regionalliga Herren: AG Heideck – GH/TSV Lauf 0:8, 3303:3482. Michael Schroeder – Thüringer M. 595:615 (2:2), Volker Wambach – Straub 531:555 (2:2), Martin Pahl – Streubert 523:538 (2:2), Kurt Schmidt – Arnold 536:553 (2:2), Mathias Wurm – Thüringer Ch. 544:583 (2:2), Bernd Benzinger – Lindwurm 574:638 (1:3).

