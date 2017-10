Kleine Baumeister starteten in Spalt durch

Nachwuchsinitiative der Bayerischen Bauwirtschaft führt ans Werkeln heran - vor 1 Stunde

SPALT - Kann man Kindergartenkindern Säge und Hammer in die Hand drücken? Ja, man kann. Was dabei zu beachten ist, und wie man die Kleinen ans sichere (Hand-)Werkeln heranführt, das erfuhren die Steppkes der städtischen Kita in Spalt und legten gleich los.

Die Mini-Handwerker schwangen den Hammer. © Engelhard



Harry Hammer und Nick Nagel. So heißen die Protagonisten der Initiative „Baumeister gesucht!“. Im Auftrag der Bayerischen Bauwirtschaft überbringen die possierlichen Kerle ausgewählten Kindertagesstätten prall gefüllte Baumeister-Pakete.

Ziel der Initiative ist es nämlich, Kinder wieder mehr an praktische Lernerfahrungen heranzuführen, zumal die immer mehr in den Hintergrund treten würden, wie die Verbände der Bayerischen Bauwirtschaft bedauern. Deshalb gehe man nun in die Offensive.

Ran ans Werkzeug

Jetzt war also Spalt an der Reihe. Doch bevor die Steppkes ran durften ans Werkzeug, erhielt erst einmal das erzieherische Personal seine Einweisung und wurde fit gemacht fürs Bauen. Vor allem verklickerte man den ErzieherInnen, wie das sichere Handwerken in den Kindergartenalltag integriert werden kann.

Erst dann ging’s in die Gruppen. Dort machten sich die Kleinen sofort mit Feuereifer ans Werk. Gut behütet mittels Bauhelm, versteht sich. An verschiedenen Stationen wurde gesägt, geschliffen, gemauert und gehämmert. Nach einem intensiven Bauvormittag wurden die entstandenen Häuser, Zäune und Kirchen schließlich zu einer kleinen Stadt vereinigt, bevor es für die jungen Baumeister auch Urkunden nebst Schutzkleidung gab.

Über die Begeisterung des Nachwuchses freuten sich übrigens nicht nur die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung, sondern auch die Vor-Ort-Paten der Aktion vom Spalter Bauunternehmen Engelhard. Die Firma werde der Kita künftig zur Seite stehen, wenn es um Bauprojekte jedweder Art oder weitere Baumeister-Tage gehe, hieß es.

rhv