Kleine Wohnungen mit Balkon und Aufzug

Thalmässing: Die Wohnhäuser in der Mühlgasse werden abgerissen und machen Platz für den Neubau - vor 54 Minuten

THALMÄSSING - Die beiden alten Wohnhäuser in der Mühlgasse werden gerade abgerissen. Sie machen Platz für einen Neubau mit 15 Wohnungen. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates stellte Architekt Jürgen Neundörfer den Grundriss fürs neue Haus vor.

Die Wohnhäuser in der Mühlgasse werden gerade abgerissen. Hier soll ein Neubau mit 15 Wohnungen entstehen. © Foto: wi



Der Bedarf ist da. "Bei uns im Rathaus wird regelmäßig nach kleinen Wohnungen gefragt", weiß Bürgermeister Georg Küttinger. Doch Wohnraum ist knapp. Der Neubau soll Abhilfe schaffen.

Drei Etagen sind laut Architekt geplant, in jeder gibt es zwei Einzimmer-, eine Zweizimmer- und zwei Dreizimmerwohnungen. Jede Wohnung hat einen Balkon und einen kleinen Kellerraum. Alle sind barrierefrei, es gibt einen Aufzug und unterm Dach eine Lüftungsanlage. Außerdem könnte auf dem Dach eine PV-Anlage installiert werden. Und vor allem: Die Mieten "werden unter dem ortsüblichen Preis liegen", erklärte Küttinger.

Der Grund: Der Wohnungsbau wird vom Staat gefördert, und zwar mit einem Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Regierung habe ihre Zustimmung bereits signalisiert, erklärten Küttinger und Neundörfer unisono. 60 Prozent der Bausumme könnte die Marktgemeinde außerdem über einen Kredit finanzieren, für den bei einer Laufzeit von zehn Jahren keine Zinsen anfallen. Baukosten in Höhe von brutto 2,7 Millionen Euro stellte Jürgen Neundörfer in Aussicht. Gewinn machen will die Kommune mit der Vermietung der Wohnungen nicht, aber "eine schwarze Null ist drin", so der Bürgermeister. Noch nicht geklärt ist die Frage, wie die Wohnungen beheizt werden. Möglich wäre die Versorgung über ein Nahwärmenetz (siehe Bericht oben). Geht dies nicht, ist unter anderem eine Wärmepumpe im Gespräch.

