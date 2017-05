Knobeln, kniffeln, radeln: Erlebnis-Rallye für Familien

ROTH/HILPOLTSTEIN - Erlaubt ist, was gefällt, Hauptsache der Spaß fährt mit. Das gilt für die Familien-Erlebnis-Rallye des Landkreises. Wer eine Radtour mit "Mehrwert" erleben will, sollte sich für die 18. Auflage dieser "Radtour der etwas anderen Art" den Sonntag, 11. Juni, im Kalender vormerken.

Spaß und Spiel für Kinder und Erwachsene sind immer bei der Familien-Erlebnis-Rallye mit dabei. © Foto: Archiv/Weinig



Miteinander spielen, knobeln, kniffeln, in die Pedale treten, ohne dabei so wirklich zu registrieren, wie viele Kilometer man zurücklegt – das funktioniert bei der Familien-Erlebnis-Rallye sogar bei denjenigen, die ansonsten wenig Radtour-begeistert sind. Frei nach dem Motto "der Weg ist das Ziel" gibt es entlang der Route unterhaltsame Spielpausen. Ganz abgesehen davon lässt sich es sich unterwegs – fernab vom schnellen Verkehr – bequem, sicher und entspannt radeln. Das macht es vor allem auch für Eltern entspannt, die mit dem Nachwuchs "on tour" gehen – ob im Radsitz, im Anhänger oder nebendran, auf dem Kinderrad. Und ganz nebenbei lernen die Rallye-Radler heuer die landschaftlich reizvolle Gegend rund um Thalmässing, Heideck und Hilpoltstein kennen.

Entspannt darf es losgehen, denn mit einer gleitenden Startzeit zwischen 9 und 10.30 Uhr dürften sich selbst Langschläfer gut arrangieren. Start ist am Gutshof der Pyraser Landbraurei, wo die Rallye am Nachmittag auch gemütlich ausklingen darf. Offizieller Zielschluss ist 15.30 Uhr. Dazwischen führt die gut 30 Kilometer lange Route über Stauf, Thalmässing, Alfershausen, Seiboldsmühle und Hofstetten. Mehrere verschiedene Spielstationen, bei denen Wissen, Geschick und Sportsgeist gefragt sind, warten auf die Teams.

Alle Mannschaften erhalten bei der Anmeldung einen Zugbeutel, eine Bauchtasche und den Radlpass, in dem die Strecke und die Stationen beschrieben sind. Diese "Mitgift" ist in der Startgebühr von sieben Euro eingeschlossen.

Die Spielstationen werden von örtlichen Vereinen betreut. Mit dabei sind unter anderem die Dorfgemeinschaft Stauf im Michael-Kirschner-Kulturmuseum, das Museum Fundreich Thalmässing, die Evangelische Landjugend Alfershausen, die Laffenauer Hulzfuchs’n und die LBV Umweltstation Rothsee. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft von Landrat Herbert Eckstein wird außerdem unterstützt vom Kreisverband der Raiffeisenbanken im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach sowie der R+V Versicherung, der Pyraser Landbrauerei, der Firma Hofmann aus Büchenbach und dem Verlag Nürnberger Presse mit Schwabacher Tagblatt, Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung und Hilpoltsteiner Zeitung.

Nach Zielschluss werden die Teams, die am besten gequizzt und gespielt haben, von Landrat Herbert Eckstein und den Sponsoren ausgezeichnet. Wie gesagt: Nicht die schnellsten Zeiten, sondern die meisten Punkte sind das entscheidende Kriterium.

Weitere Informationen gibt es im Landratsamt bei Sarah Schiffermüller, Telefon (0 91 71) 81 13 47, Mail: sarah.schiffermueller@landratsamt-roth.de