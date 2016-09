Kochen, schwimmen, fotografieren, Vokabeln pauken

Lernen für Beruf und Urlaub: Die Volkshochschule Landkreis Roth legt ihr Kursprogramm für Herbst und Winter vor - vor 1 Stunde

ROTH - Rechtzeitig zum Jahreszeitenwechsel stellt die Volkshochschule (VHS) Landkreis Roth ihr Herbst-Winter-Programm vor. Das 375 Seiten umfassende Programmheft enthält 1007 Kurse für die Bereiche Gesellschaft, berufliche Bildung, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Grundbildung, und neben vielen „Klassikern“ gibt es darin auch wieder viel Neues zu entdecken.

Mehr als 1000 Kurse stehen drin im neuen Programm der Volkshochschule Landkreis Roth, das VHS-Leiter Arne Zielinski vorstellt. © Foto: Tobias Tschapka



Arne Zielinski, Leiter der VHS im Landkreis Roth, macht zum Beispiel auf einen Vortrag der Journalistin Nadine Schubert in der Hilpoltsteiner Residenz aufmerksam, der den Titel trägt „Besser Leben ohne Plastik“. Beginn ist am 23. November um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls in die Rubrik „Gesellschaft“ fällt der Vortrag „Kuba zwischen Traum und Wirklichkeit“ des Fotografen und Autors Tobias Hauser am 21. November im Rednitzhembacher Gemeindehaus. Hauser besucht seit 18 Jahren regelmäßig die Karibikinsel und hat davon nicht nur jede Menge faszinierende Bilder mitgebracht, sondern er geht auch intensiv auf die kommunistische Gesellschaft in Zeiten der Globalisierung ein.

Kein VHS-Programm ohne Computerkurs, und so findet im Bereich „Berufliche Bildung“ neben den obligatorischen Word-, Excel- oder PowerPoint-Kursen im Rother Seckendorffschloss ab 7. November auch ein Grundkurs zum Betriebssystem Windows 10 statt. Speziell für die ältere Generation gibt es im Allersberger Gilardihaus ab 10. Oktober den Kurs „Mit eigenem Laptop für die Generation ab 60!“ – einer von vielen PC-Kursen für Senioren.

Die Kurse „Einführung in die Fotografie im Studio“ richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene, die noch nie mit einer Blitzanlage gearbeitet haben. Fotograf Jürgen Thiel wird die Teilnehmer am 2. Oktober in seinem Pyraser Studio unter anderem in die Geheimnisse der perfekten Lichtführung einweihen und dabei erste Übungen an einer Schaufensterpuppe unter professionellen Gesichtspunkten durchführen.

Wer Sprachen mit System lernen will, der ist bei Volkshochschulen ebenfalls gut aufgehoben. Das gilt vor allem auch für Flüchtlinge, von denen im Rother Landkreis derzeit rund 630 Erwachsene einen Deutsch- oder Integrationskurs der VHS besuchen. „Dieser schließt mit der Niveaustufe A2 ab, und ist nicht zuletzt auch relevant für die Bleibeperspektive“, erklärt Zielinski. Bei anderen VHS-Kursteilnehmern seien vor allem die Sprachen von typischen Urlaubsregionen gefragt, wie zum Beispiel Französisch, Englisch oder Spanisch. „Die Leute wollen etwas lernen, was sie im Urlaub dann auch anwenden können“, so der VHS-Chef.

Natürlich nimmt auch das Angebot auf dem Gesundheitssektor breiten Raum ein. Vor allem sanfte Entspannungstechniken wie autogenes Training, Yoga oder Qigong erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Aber auch der Kurs „Eine Wein- und Käseverkostung der besonderen Art“ von Elke Küster-Emmer am 14. Oktober in der Hilpoltsteiner Residenz gehört in die Sparte Gesundheit.

Moleküle und Montagslesung

Zu 100 Prozent gesundheitsfördernd ist auf alle Fälle der Vortrag „Vitamine – Moleküle, die das Leben bedeuten“ im Allersberger Gilardihaus. Dort geht am 11. Oktober der Lebensmittelchemiker Oliver Wittek der Frage nach, was Vitamine eigentlich sind, für was der Mensch diese braucht, und was für unterschiedliche Vitamine es gibt.

Kultur kommt bei der VHS auch nicht zu kurz – im Gegenteil. So wurden die „Rother Montagslesungen“ wieder reaktiviert und finden nun im „Haus der Schönheit“ am Rother Marktplatz statt. Dort stellen Bürger ihre Lieblingsbücher im Rahmen einer Lesung vor. Am 10. Oktober mit der Chefin der Rother Bücherei, Susanne Höcker, die aus dem Buch „Frauenleben“ vorträgt.

Vor allem bei jungen Frauen ist Nähen wieder angesagt. Dementsprechend gibt es auch jede Menge Kurse rund um dieses Thema. Von den „Genähten Weihnachtswünschen“ am 13. November in Georgensgmünd über „Nähen macht wieder Spaß“ in Greding bis zu „Entdecken Sie ihre Nähmaschine“ in Roth (beide am 20. September) ist für jede was dabei, und auch zum Thema „Upcycling“, bei dem aus Altem Neues entsteht, gibt es einen Kurs. Bei „UpcycleArt – Bohoo“ mit Angela Martin im Hilpoltsteiner Haus des Gastes am 20. Oktober entstehen in geselliger Atmosphäre ganz neue Kreationen nicht nur aus Stoff, sondern auch aus vielen anderen Materialien.

Neu im Kursprogramm ist Babyschwimmen (für Mutter/Vater und ein Kind). In Georgensgmünd lernen ab 20. September unter der Anleitung von Anne Regler Babys den spielerischen Umgang mit dem Element Wasser. Auch in Greding, Hilpoltstein, Roth und Rednitzhembach gibt es Babyschwimmkurse. Aber natürlich gibt es auch für ältere Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene Schwimmkurse, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. „Damit möchten wir nicht zuletzt dem Phänomen entgegensteuern, dass immer mehr Kinder nicht schwimmen können“, meint VHS-Leiter Zielinski.

Dies ist nur ein kleiner Streifzug aus dem Herbst- und Wintersemester der Volkshochschulen im Landkreis Roth. Das Programmheft kann als PDF heruntergeladen werden. Die gedruckte Version ist in einer Auflage von 16 000 Exemplaren erschienen und ist zum Beispiel in allen Rathäusern erhältlich.

www.vhs-roth.de