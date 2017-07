Kollektives Picknicken im Rother Stadtgarten

Erstmals "Tafeln für die Tafel": Der Verein "Kreis-Metropole Roth" lädt ein - 14.07.2017 17:17 Uhr

ROTH - Das klingt doch nett: Ein gemütlicher Sonntagvormittag, mitten im Grünen; zusammen mit Familie und Freunden; Zeit zum Plauschen, Zeit zum gemütlichen Picknicken. Mit Kind und Kegel. Stilvoll oder lässig-leger. Alles ist erlaubt. Und das Ganze auch noch für einen guten Zweck. Gibt‘s - noch - nicht. Aber bald: beim "1. Rother Bürger-Picknick im Stadtgarten" am Sonntag, 30. Juli, ab 11 Uhr.

Gerne dürfen die Gäste auch in Roth mit originellen Ideen und Tischdekorationen, wie hier beim „Tafeln für Tafeln“ in Erlangen, zum 1. Bürger-Picknick am Sonntag, 30. Juli, in den Stadtgarten kommen. Sippel © Archivfoto: Harald



Hinter dieser Benefizaktion mit jeder Menge Gute-Laune-Faktor steht der noch junge Verein "Kreis-Metropole Roth". "Wir wollen zum einen unterschiedlichste Menschen hier in Roth in einem ungezwungenen Ambiente zusammenbringen; zum anderen wollen wir die Rother Tafel, die dringend finanzielle Hilfe braucht, unterstützen", erklärt Helmut Lorenz. Bei ihm laufen organisatorisch die Fäden zusammen (siehe Bericht unten).

So entstand das Konzept für "Tafeln für Tafeln", das beispielsweise die Erlanger Bürgerstiftung schon mehrmals mit großem (Publikums-)Erfolg, umgesetzt hat. Lorenz gibt gerne zu, sich dort einiges abgeschaut zu haben. Nun also die Premiere in Roth. Die Idee: Der Verein stellt für acht- bis zehnköpfige Gruppen je eine Tischgarnitur im Stadtgarten für einen Gesamtpreis von 30 Euro zu Verfügung; inklusiver einer "Wundertüte", in der neben einigen Überraschungen schon acht bäckerfrische Semmeln sind. Der gesamte "Tischobolus" geht am Ende an die "Rother Tafel".

Den Teilnehmern ist es dann überlassen, was sie fürs Picknick mitbringen; erlaubt ist alles, was an "Hardware" gebraucht wird und schließlich gemeinsam verspeist werden soll. Damit nicht genug: Eine Jury wird den schönsten oder am originellsten gestalteten Tisch prämieren.

Wie kann ich einen Tisch reservieren?: Möglichst zeitnah per E-Mail an: helmut.lorenz@kmrh.de; oder unter Telefon (01 75) 7 22 08 06. Dann noch die Adresse angeben und postwendend gibt es, zusammen mit einer Bestätigung, die Rechnung samt Tischnummer. Entweder per E-Mail oder per Brief.

In diesem Zusammenhang gleich eine Bitte; nämlich den Beitrag von 30 Euro pro Tisch zeitnah auf das Konto zu überweisen, das bei der Buchungsbestätigung mit angegeben ist. Erst nach Zahlungseingang ist die Reservierung verbindlich.

Imbiss-Stand oder weitere Verkaufsstände gibt es nicht. Alle Speisen, sowie Kaffee, Sekt, Prosecco oder was Sie sonst noch gerne möchten, sollten selber mitgebracht werden.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt; frei nach dem Motto: es gibt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung.

Weitere Infosauch unter www.kreismetropole-roth.de