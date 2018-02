Konstantinos Angelakis als Wiederholungstäter

Wie beim 5:5 im Hinspiel: Frickenhausens Abwehrspezialist punktet gegen Hilpoltstein im hinteren Paarkreuz - vor 4 Stunden

HILPOLTSTEIN - Schon wieder 5:5. Wie in der Hinrunde endete die Tischtennis-Zweitliga-Begegnung zwischen dem TTC Frickenhausen und dem TV Hilpoltstein ohne Sieger. Als Spielverderber auch Sicht der Mittelfranken betätigte sich dabei erneut der griechische Abwehrspezialist Konstantinos Angelakis, der seine beiden Matches im hinteren Paarkreuz gewann.

Nach seiner Niederlage gegen Angelakis konnte sich Dennis Dickhardt bei Nico Christ bedanken, der im letzten Spiel souverän blieb und den Punkt zum Ausgleich machte. © F.: Giurdanella



Nach seiner Niederlage gegen Angelakis konnte sich Dennis Dickhardt bei Nico Christ bedanken, der im letzten Spiel souverän blieb und den Punkt zum Ausgleich machte. Foto: F.: Giurdanella



Frickenhausen konnte es also verkraften, dass keiner der beiden Japaner zur Verfügung stand. Weder Hibiki Tazoe im vorderen noch Hiromi Tanaka im hinteren Paarkreuz. Dafür wurde Ersatzmann Maikel Sauer eingesetzt, der vor acht Jahren so etwas wie der Hannes Hörmann von Baden-Württemberg war. In dieser Saison war er bei drei Begegnungen dabei mit einer Einzel-Bilanz von 2:4. Mit seinen beiden positiven Punkten wurde er als Matchwinner beim 6:4 gegen Bad Hamm gefeiert. An der Seite von Konstantinos Angelakis, der beim Hinspiel in Hilpoltstein Nico Christ und Dennis Dickhardt düpiert hatte, also eine gefährliche Unbekannte.

Sauers Rolle sollte eine andere werden. Nachdem er sein erstes Match gegen Dennis Dickhardt glatt in drei Sätzen verloren hatte, hatte er die Möglichkeit, im letzten Spiel des Tages gegen Nico Christ den Siegpunkt beizusteuern. Bei 0:2-Satzrückstand sorgte er tatsächlich für etwas Spannung, als er den dritten Durchgang mit 11:8 für sich entschied. Doch damit hatte er sein Pulver verschossen. Christ konterte sofort mit einer 5:1-Führung und brachte den vierten Satz mühelos mit 11:6 nach Hause.

Christ hatte an der Seite von Alexander Flemming auch für den ersten Punkt des TV gesorgt. Das Doppel machte in zwei knappen und einem deutlichen Satz relativ kurzen Prozess mit Liang Qiu und Maikel Sauer. Petr David und Dennis Dickhardt gaben den ersten Satz gegen Diogo Chen und Konstantinos Angelakis nach zähem Ringen 13:15 ab und schafften mit einem schönen Endspurt im dritten Durchgang nur noch den vorübergehenden Anschluss.

Im vorderen Paarkreuz waren die Rollen eindeutig verteilt: Spitzenspieler Diogo Chen holte beide Punkte nach Frickenhausen. Dabei tat er sich gegen Petr David wesentlich schwerer, der die scheinbar verlorenen Sätze eins und drei noch aus dem Feuer riss. Flemming gewann im Spitzenspiel nur den ersten Durchgang mit 11:8, im dritten brachte er eine 9:7-Führung nicht durch.

Frickenhausens Nummer zwei, Liang Qiu hatte nach dem knappen Gewinn des ersten Satzes gegen Alex Flemming (14:12) keinen Pfeil mehr im Köcher. Der Hilpoltsteiner Kapitän drehte die Partie souverän auf 3:1. Noch rasanter erledigte Petr David seine Aufgabe in drei Sätzen, wobei er den ersten mit 11:1 und den dritten mit 11:3 abhakte .

TTC Frickenhausen – TV Hilpoltstein . Liang Qiu/Maikel Sauer - Alexander Flemming/Nico Christ 10:122, 10:12, 6:11; Diogo Chen/Konstantinos Angelakis - Petr David/Dennis Dickhardt 15:13, 11:8, 9:11, 11:5; Diogo Chen - Petr David 11:13, 11:2, 9:11, 11:6, 11:8; Liang Qiu - Alexander Flemming 14:12, 6:11, 9:11, 7:11; Konstantinos Angelakis - Nico Christ 3:11, 11:8, 10:12, 11:8, 11:7; Maikel Sauer - Dennis Dickhardt 4:11, 9:11, 9:11; Diogo Chen - Alexander Flemming 8:11, 11:6, 13:11; 11:7; Liang Qiu - Petr David 1:11, 8:11, 3:11; Konstantinos Angelakis - Dennis Dickhardt 11:4, 11:7, 11:8; Maikel Sauer - Nico Christ 8:11, 10:12, 11:8, 6:11.

pg