Kontrast zwischen der Handels- und der Sportstadt

Der Rother Bürgermeister Ralph Edelhäußer nennt Situation der Einkaufsstadt „tragisch“ — Noch keine konkreten Ideen - 19.12.2016 06:00 Uhr

ROTH - C & A in der Rothmühlpassage ist weg, der Edeka-Markt ist aus der Valentin-Passage ausgezogen, und das Bekleidungshaus Wöhrl wird Ende des ersten Quartals 2017 ebenfalls seine Tore schließen. Wie soll es mit Roth als Einkaufsstadt weitergehen? Oder will sich die Kreisstadt neu positionieren? All das wollte der Einzelhandelsverband Roth von Bürgermeister Ralph Edelhäußer wissen.

AbendRoth lockt Leute in die Stadt — auch 2016 war es so. Abgesehen von besonderen Veranstaltungen sieht es für Roth als Einkaufsstadt aber nicht gut aus. Wie es weitergeht, wollte der Einzelhandelsverband vom Bürgermeister wissen. © Tschapka



Wenn der Rathaus-Chef auf „seine“ Stadt zu sprechen kommt, nimmt er gerne das Wort „ambivalent“ in den Mund. So auch an diesem Abend. Einerseits verfügten die rund 25 000 Bürger der Kreisstadt umgerechnet über so viel Geld wie noch nie, liege die Arbeitslosenquote bei lediglich 2,5 Prozent, habe die Stadt mit 129 Euro eine sehr niedrige Pro-Kopf-Verschuldung, seien die Gewerbeflächen voll, und in Sachen Infrastruktur sei Roth bestmöglich aufgestellt.

Einkaufssituation auf Talfahrt

Andererseits, und das bezeichnete Edelhäußer als „tragisch“, befindet sich die Einkaufssituation in der Innenstadt weiter auf Talfahrt. Doch Roth sei hier nicht allein. Andere Kleinstädte hätten ähnliche Probleme.

Schlecker, Edeka, C & A, Wöhrl — namhafte Unternehmen haben oder werden Roth den Rücken kehren. Nicht immer habe dabei das Kaufverhalten der Rother den Ausschlag gegeben. „Da lief auch in einigen Vorstandsetagen etwas schief, und dafür können wir nun wirklich nichts“, meinte Edelhäußer.

Gespräche mit einer Eigentümerin der Valentinpassage hätten ergeben, dass dieses Objekt den Status als klassische Handelsimmobilie verloren habe. Der Bau sei damals zu sehr auf Kaufmarkt zugeschnitten worden. Aktuelle Interessenten? Fehlanzeige! „Wenn, dann müssten wir als Stadt hier investieren, was ja auch nicht geht“, schob der Rathauschef nach.

Was also tun? Denkbar sei vieles, so Edelhäußer. Ein Hallenbad jedoch nicht, das würden schon die hohen und somit nicht rentierlichen Kosten verbieten. Dann schon eher Zwischennutzungen, sogenannte Popups. Ähnliches gelte für den Wöhrl-Trakt. Besitzer sei hier die Firma Tetris, die sich um die Immobilien der Handels-Familie Wöhrl kümmert. Hans Rudolf Wöhrl hätte jedenfalls bekundet, eine Verpflichtung gegenüber der Kreisstadt zu haben, schließlich habe dort das Stammhaus des Traditionsunternehmens gestanden.

Eine erste Idee sei die Umwandlung des Wöhrl-Hauses Roth in ein Hotel gewesen. Doch der Zuschnitt würde nicht die Anzahl an Zimmer bringen, die man gerne hätte. Tetris würde lieber auf einer freien Fläche bauen und ein Hotel mit 100 Betten betreiben. „Hans Rudolf Wöhrl aber will das Areal in der Valentinpassage nicht leer stehen lassen, hat er mir jüngst versichert“, gab Edelhäußer kund. Vielleicht, so heißt es, könne ein Teil des Objekts zu Konferenzräumen umfunktioniert werden. Wöhrl jedenfalls wolle das Jahr 2017 erst einmal abwarten, ob sich nicht doch die Rahmenbedingungen im Stadtzentrum verbessern. Vielleicht, so Edelhäußer, zeige ja doch noch ein „Frequenzbringer“ Interesse, sich in der Rother Innenstadt anzusiedeln.

Was aber könnte außer dem genannten „Bauchladen“, also Popups, im restlichen Teil der Valentinpassage entstehen. Ein Ärztezentrum? Etwas für Senioren? Ein Indoor-Markt mit regionalen Produkten? Eine Eislaufbahn? Ein City-Outlet? Ideen gebe es einige, deutete Edelhäußer an. Wenngleich: „Konkretes zeichnet sich noch nicht ab.“

Die Stadt, so der Rathaus-Chef, unternehme einiges, um Roth im Innenstadtbereich attraktiver zu machen. So stehe die Sanierung des Ostflügels des Schlosses an. Da in dem Gebäude schon Trauungen stattfinden und Feierlichkeiten ausgerichtet werden, sei auch an ein Übernachtungszimmer für das jeweilige Brautpaar gedacht. Edelhäußer erinnerte auch an die vielen Veranstaltungen, die übers Jahr hinweg von der Stadt organisiert werden. Veranstaltungen, die Roth weit über die Region hinaus bekannt machen würden.

Und da sei ja noch der Triathlon. Wenn schon Roth als Handelsstandort derzeit nicht allzu positiv besetzt sei, dann eben Roth als Sportstadt. Man denke nur an die acht bis zehn Tage rund um den weltgrößten Triathlon. Da seien die Rother wie ausgewechselt, „fränkisch weltoffen“, wie Edelhäußer betonte. Es müsse deshalb Aufgabe sein, diese Stimmungslage übers Jahr auszubreiten. Weg von Roth als industriereichster Kleinstadt, hin zu Roth als sportlichster Stadt Bayerns. Auch der touristische Aspekt sei nicht zu verachten. So würden immer mehr Flusskreuzfahrt-Schiffe an der Lände Roth Station machen, immer mehr Mitreisende würden Roth entdecken wollen. Die Nachfrage sei derart groß, dass beispielsweise das Fabrikmuseum die vielen Gruppen gar nicht mehr bewältigen könne.

Um Roth voranzubringen, sei in der Vergangenheit viel versucht und angeschoben worden, sagte der Bürgermeister und nannte die Aktivitäten des Citymanagements. „Unser Ziel war es auch, aus den vorhandenen Werbegemeinschaften ein schlagkräftiges Stadtmarketing zu machen.“

Nicht nur Stadtmarketing, sondern auch Stadtentwicklung habe sich jetzt eine Gruppe aus ehemaligen Unternehmern und aktiven Privatpersonen auf die Fahnen geschrieben, die am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Kulturfabrik ihre Vereinsziele öffentlich vorstellen werde. Nicht weniger als das „große Ganze“ wolle dieser Verein in Angriff nehmen. Es soll einen aktiven Vorstand geben und verschiedene Arbeitsgruppen. „Davon verspreche ich mir sehr viel“, signalisierte Edelhäußer. Und „wir sind mit flankierenden Maßnahmen mit von der Partie“.

„Konzeptionelles fehlt“

Doch so ganz ohne Kritik endete der Abend bei den Einzelhändlern nicht. „In Sachen Stadtentwicklung fehlt mir das Konzeptionelle“, hieß es beispielsweise. Oder: „Ich vermisse eine Analyse, wie es zu dieser katastrophalen Situation in der Innenstadt kommen konnte.“ „Was hilft uns rückblickend eine Analyse, wir müssen nach vorn schauen“, entgegnete Ralph Edelhäußer und erhielt dafür auch Zustimmung: „Wir haben derzeit die besten Voraussetzungen, die Stadt neu zu erfinden.“

„Lasst uns alle daran arbeiten, dass der Name Roth künftig wieder positiver besetzt ist“, appellierte Edelhäußer. An Ideen, auch seitens der Einzelhändler, fehlte es nicht. Auch an Selbstkritik. „Da gab es Einzelhändler, die hatten während des sehr gut besuchten Weihnachtsmarktes am Samstagnachmittag zu. Oder die Öffnungszeiten differieren. Es ist Zeit, dass wir alle an einem Strang ziehen, denn die Laufkundschaft ist zuletzt immer weniger geworden“, kritisierte der Ortsvorsitzende des Handelsverbandes, Uwe Heyder. „Und wir müssen uns besser vermarkten“, kam als Anregung.

DETLEF GSÄNGER